แน่นอนแล้ว! อิหร่านถอนตัวศึกฟุตบอลโลก 2026 เหตุต้องทำสงครามกับสหรัฐฯ-อิสราเอล

รัฐมนตรีกีฬาอิหร่านชี้ ทีมชาติอิหร่านไม่สามารถร่วมฟุตบอลโลกแน่นอนแล้ว หลังจากต้องทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล ซึ่งทำให้ผู้นำสูงสุดถูกสังหารและมีประชาชนจำนวนมากเสียชีวิต
นายอาหมัด โดนยามาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของอิหร่าน กล่าวว่า ทีมชาติอิหร่านไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางปีนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์สงครามที่อิหร่านกำลังเผชิญกับสหรัฐอเมริกา และอิสราเอล
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเข้าร่วมของอิหร่านมีเพิ่มขึ้น หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดนยามาลีกล่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ของรัฐว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ระบอบที่ทุจริตได้ลอบสังหารผู้นำของเรา อิหร่านไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายจานนี่ อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่า ได้รับการยืนยันจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างการพบหารือเมื่อวันอังคารว่า อิหร่านยังคงได้รับการต้อนรับให้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งนี้ อิหร่านถูกจับสลากอยู่ในกลุ่มจี ร่วมกับนิวซีแลนด์ เบลเยี่ยม และอียิปต์ โดยทั้งสามนัดของทีมชาติอิหร่านมีกำหนดแข่งขันในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม คำกล่าวของรัฐมนตรีกีฬาล่าสุดทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากว่า อิหร่านจะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกันหรือไม่
โดนยามาลีกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันประชาชนและเยาวชนของเราไม่ปลอดภัย และเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันก็ไม่มีอยู่ พร้อมกล่าวหาว่าการกระทำของฝ่ายตรงข้ามทำให้อิหร่านต้องเผชิญสงคราม 2 ครั้งภายในช่วงเวลา 8-9 เดือน และมีประชาชนจำนวนมากเสียชีวิต จึงทำให้อิหร่านไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้