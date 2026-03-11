อิหร่านเผยยังมีอาวุธเด็ด ขีปนาวุธความเร็วสูงยิงจากใต้น้ำ จ่องัดมาใช้ตอบโต้ยิว-สหรัฐฯ

ผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) อ้างว่า อิหร่านมีขีปนาวุธที่สามารถยิงจากใต้น้ำได้ ซึ่งอาจนำมาใช้ภายในไม่กี่วันข้างหน้า
สื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างคำกล่าวของนายอาลี ฟาดาวี ผู้บัญชาการอาวุโสของ IRGC ว่า “เรามีขีปนาวุธที่ยิงจากใต้น้ำได้ และมีความเร็ว 100 เมตรต่อวินาที (360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เราอาจใช้มันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”
ฟาดาวียังอ้างด้วยว่า เทคโนโลยีอาวุธลักษณะดังกล่าวมีเพียงอิหร่านและรัสเซียเท่านั้นที่ครอบครองอยู่
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อิหร่านได้ออกมาแถลงเตือนและกล่าวถึงขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลเตหะรานในการแสดงศักยภาพการยับยั้ง (deterrence) และส่งสัญญาณว่ามีทางเลือกในการตอบโต้แรงกดดันหรือการโจมตี
ที่ผ่านมา IRGC มักเน้นยุทธวิธีทางเรือแบบอสมมาตร และพัฒนาอาวุธสำหรับการปฏิบัติการในเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ระหว่างอิหร่านกับโอมาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลก.