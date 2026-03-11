“ทรัมป์” โวใกล้เผด็จศึกอิหร่าน อ้างแทบไม่เหลือเป้าหมายให้โจมตีแล้ว

“ทรัมป์” ชี้สงครามกับอิหร่านจะยุติเร็วๆ นี้ เพราะสหรัฐฯ สามารถสร้างความเสียหายให้ศัตรูได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จนตอนนี้แทบไม่เหลือเป้าหมายให้โจมตีแล้ว
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ(11 มี.ค.)ว่า สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านมีแนวโน้มจะยุติลงในไม่ช้า โดยอ้างว่าแทบไม่เหลือเป้าหมายสำคัญให้โจมตีแล้ว พร้อมย้ำว่าการยุติสงครามขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเอง
นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าว Axios ว่า ขณะนี้เหลือเป้าหมายให้โจมตีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และระบุว่า “เมื่อใดก็ตามที่ผมต้องการให้มันจบ มันก็จะจบ”
ผู้นำสหรัฐฯ ยังกล่าวว่า ปฏิบัติการทางทหารกำลังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสหรัฐฯ สามารถสร้างความเสียหายต่อฝ่ายอิหร่านได้มากกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากที่เราคิดว่าจะใช้เวลา 6 สัปดาห์