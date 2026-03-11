กองทัพอิหร่านแถลงโจมตีเรือ “มยุรี นารี” พร้อมเรือไลบีเรีย เหตุละเมิดคำเตือนห้ามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

กำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านอ้างเหตุโจมตีเรือ “มยุรี นารี” และเรือสัญชาติไลบีเรีย เพราะเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยผิดกฎหมาย
วันนี้(11 มี.ค.) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ออกแถลงการณ์ระบุว่า ได้โจมตีเรือ 2 ลำในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในวันนี้ ลำแรกคือเรือบรรทุกสินค้าเทกองสัญชาติไทย “มยุรี นารี” โดยอ้างว่าเรือดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนของอิหร่าน ตามรายงานของสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน
สำนักข่าว Fars News Agency รายงานว่า IRGC ระบุว่า เรือ “มยุรี นารี” ถูกยิงโจมตี หลังจาก “เพิกเฉยต่อคำเตือนและยังคงพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยผิดกฎหมาย”
นอกจากนี้ ยังมีเรืออีกลำที่ชักธงไลบีเรีย ชื่อ “Express Rome” ซึ่งกองทัพอิหร่านระบุว่า ถูกกระสุนหรืออาวุธยิงจากฝ่ายอิหร่านโจมตีในช่วงเช้าวันเดียวกัน หลังจากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของกองทัพเรือ IRGC
ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์การเดินเรือ MarineTraffic ระบุว่า เรือทั้งสองลำอยู่ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน
ขณะที่ ศูนย์ปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UK Maritime Trade Operations: UKMTO) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน และอิหร่านตอบโต้กลับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีเหตุโจมตีเรือในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ช่องแคบฮอร์มุซ และอ่าวโอมานแล้วอย่างน้อย 13 ครั้ง โดยในจำนวนนี้เกิดขึ้นถึง 3 ครั้งในวันเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ โฆษกกองบัญชาการทหาร Khatam al-Anbiya Headquarters ของอิหร่าน กล่าวเตือนว่า อิหร่านจะ “ไม่ยอมให้แม้แต่น้ำมันเพียงหนึ่งลิตรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อประโยชน์ของสหรัฐฯ กลุ่มไซออนิสต์ หรือพันธมิตรของพวกเขา”
แถลงการณ์ยังระบุว่า เรือหรือสินค้าน้ำมันใด ๆ ที่เป็นของสหรัฐฯ อิสราเอล หรือพันธมิตรที่เป็นปฏิปักษ์ จะถือเป็น “เป้าหมายที่ชอบธรรม” พร้อมย้ำว่าจะดำเนินการโจมตีต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะได้รับการลงโทษและยุติการกระทำดังกล่าว.