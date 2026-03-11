เดือด! ยิงเรือสินค้า 3 ลำซ้อน ช่องแคบฮอร์มุซ 'เรือไทย' หนักสุด ไฟลุกท่วม ส่วนเรือญี่ปุ่น-หมู่เกาะมาร์แชลล์ เสียหายบางส่วน ไร้ผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2569 เพจเรือสินค้าระหว่างประเทศ-พาณิชย์นาวี เผยแพร่ข้อมูล หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) ออกประกาศเตือนภัยด่วน หลังได้รับรายงานว่าเรือสินค้า 3 ลำถูกโจมตีด้วย “อาวุธไม่ทราบชนิด” ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ทำให้สถานการณ์ความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ตึงเครียดขึ้นทันที
เรือไทยโดนหนัก ไฟลุกกลางทะเล เหตุรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 04.35 น. ตามเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ห่างจากชายฝั่งตอนเหนือของประเทศโอมานราว 11 ไมล์ทะเล
ภายหลังตรวจสอบพบว่า เรือดังกล่าวคือ “มยุรี นารี” (MAYUREE NAREE) ซึ่งเป็นเรือของไทย โดยแรงโจมตีทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้บนเรือ กัปตันต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมสั่งอพยพลูกเรือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันที
รายงานล่าสุดระบุว่า สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว เบื้องต้นไม่พบสารเคมีรั่วไหลลงสู่ทะเล และเหลือลูกเรือเพียงบางส่วนประจำการอยู่บนเรือเพื่อควบคุมสถานการณ์
ขณะเดียวกันยังมีเรือสินค้าอีก 2 ลำที่ตกเป็นเป้าการโจมตี ได้แก่
1.ONE Majesty เรือบรรทุกสินค้าติดธงชาติญี่ปุ่น
2.Star Gwyneth เรือบรรทุกสินค้าติดธงหมู่เกาะมาร์แชลล์
ทั้งสองลำได้รับความเสียหายบางส่วนจากการโจมตี แต่ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัย ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
UKMTO ยกระดับเตือนภัยสูงสุด
จากเหตุโจมตีต่อเนื่องลักษณะ “3 ลำซ้อน” ในพื้นที่เดียวกัน ทาง UKMTO จึงประกาศยกระดับการเตือนภัยทางทะเลในภูมิภาคดังกล่าวทันที
พร้อมกำชับให้เรือทุกลำที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุด เฝ้าระวังความเคลื่อนไหวผิดปกติ และรายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยโดยทันที เพื่อป้องกันเหตุซ้ำเติมในเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลก