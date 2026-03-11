เสธ ทร.เผยประสานบาห์เรน-โอมานช่วย 23 ลูกเรือถูกยิงที่ช่องแคบฮอร์มุซ เหลือ 3 คนติดในเรือ อยู่ระหว่างตรวจสอบบาดเจ็บหรือไม่

เสธ ทร.เผย ประสาน บาห์เรน-โอมาน ช่วย 23 ลูกเรือ หลังเรือพาณิชย์ไทยถูกยิง ช่องแคบฮอร์มุซ เหลือ 3 คนติดในเรืออยู่ระหว่างตรวจสอบ บาดเจ็บหรือไม่ ยัน ไม่มีผู้เสียชีวิต ยังไม่รู้ฝ่ายใดยิง
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2569 พล.ร.อ. ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสธ ทร. เปิดเผยว่า กองทัพเรือได้รับรายงานแล้วว่าเรือพาณิชย์ของไทยถูกยิงช่องช่องแคบฮอร์มุซ ในน่านน้ำ ประเทศโอมาน ทางฝ่ายทหารกองทัพเรือ ประจำบาห์เรน ได้ใช้ความสัมพันธ์ ช่วยติดต่อ กับประเทศโอมาน ให้เขาไปช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมด
โดยเบื้องต้นทราบว่า ได้รับการช่วยเหลือ 20 คน ส่วนอีก3 คนยังอยู่ภายในเรือ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าลูกเรือทั้ง 23 คนได้รับบาดเจ็บหรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนสาเหตุ ที่เรือพาณิชย์ของไทยถูกยิงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ยิง