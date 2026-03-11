เรือสินค้าไทยถูกโจมตีกลางทะเลอาหรับ หลังผ่านช่องแคบเฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิตประกาศสละเรือ

เรือสินค้าไทย "มยุรีนารี" ถูกถล่มกลางทะเลอาหรับ หลังแล่นผ่านช่องแคบเฮอร์มุซ กระสุนเจาะท้ายเรือห้องเครื่องพังยับจนคุมเรือไม่ได้ กัปตันสั่งสละเรือด่วน 23 ชีวิตลอยคอรอความช่วยเหลือ กองทัพเรือไทยเร่งประสานส่งทีมกู้ภัยเข้าพื้นที่
วันนี้ (11 มี.ค.) มีรายงานว่าเรือสินค้าสัญชาติไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบฝ่ายในพื้นที่ทะเลอาหรับ ส่งผลให้ตัวเรือได้รับความเสียหายหนักจนไม่สามารถควบคุมได้ ลูกเรือทั้งหมดต้องตัดสินใจสละเรือเพื่อความปลอดภัย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:30 น. ของวันนี้ โดยบริษัท พีเชียส เจ้าของเรือ ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากเรือ "MAYUREE NAREE" (มยุรีนารี) หมายเลข IMO 9323649 นามเรียกขาน HSGM ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าติดธงชาติไทย
ขณะเกิดเหตุ เรือกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มุ่งหน้าไปยังท่าเรือกานดลา (Kandla) ประเทศอินเดีย โดยหลังจากเดินเรือผ่าน ช่องแคบเฮอร์มุซ เข้าสู่พื้นที่ทะเลอาหรับ ได้ถูกอาวุธไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่บริเวณ ห้องเครื่องยนต์ทางท้ายเรือ อย่างจัง
แรงระเบิดและประกายไฟทำให้ระบบขับเคลื่อนเสียหายอย่างหนักจนเรือ สูญเสียการควบคุม โดยสิ้นเชิง สถานการณ์บีบคั้นให้กัปตันตัดสินใจประกาศ "สละเรือ" (Abandon Ship) เพื่อรักษาชีวิตลูกเรือชาวไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 23 ชีวิต ทั้งนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาวุธดังกล่าวมาจากกลุ่มหรือฝ่ายใด รวมถึงยังไม่มีการยืนยันยอดผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดจากที่เกิดเหตุ
ล่าสุด กองทัพเรือไทย ได้รับทราบรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และกำลังเร่งตรวจสอบพิกัดที่แน่นอน พร้อมประสานงานกับกองกำลังทางเรือระหว่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือและอพยพลูกเรือทั้ง 23 คนอย่างเร่งด่วน