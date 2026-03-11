เพื่อนหญิงพลังหญิง!! สาวๆ พร้อมใจหยิบทิชชูรุมซับหลังผู้โดยสารทำกาแฟหกบนรถไฟฟ้าจนเรียบร้อย

โมเมนต์สุดน่ารัก เมื่อผู้โดยสารทำกาแฟหกกลางโบกี้รถไฟฟ้า ท่ามกลางความชุลมุนมีสาวๆ งัดอาวุธลับเป็นทิชชูสารพัดแบบมารุมซับน้ำกันอย่างพร้อมเพรียง ทำเอาหนุ่มๆ อึ้งมองตาปริบๆ
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. เฟซบุ๊ก "DjFiat LinkCorner" ของดีเจเฟี้ยต ธัชนนท์ จารุพัชนี ได้ออกมาโพสต์เล่าโมเมนต์สุดประทับใจขณะขึ้นรถไฟฟ้า มีผู้โดยสารรายหนึ่งเก็บแก้วกาแฟไว้ข้างกระเป๋า จู่ๆ กาแฟพลาดหก ขณะเดียวกันก็มีผู้โดยสารผู้หญิงหลายคนในโบกี้พร้อมใจหยิบกระดาษทิชชูมาช่วยกันเช็ดทำความสะอาดอย่างเรียบร้อย
ผู้โพสต์เล่าว่า "สแนปโมเมนต์นี้ไว้ว่าคนไทยน่ารักมากนะ
มีคนหนึ่งเสียบแก้วกาแฟไว้ข้างกระเป๋า แล้วกระเป๋าดันล้ม กาแฟหก กระจาย เจ้าตัวหัวหมุน หาตัวช่วย
แล้วที่มากอบกู้สถานการณ์ คือสาวๆ รอบจุดเกิดเหตุ ทุกคนพร้อมใจกันควักทิชชูออกมา ทั้งแบบห่อ แบบม้วน ราวกับเป็นอาวุธลับส่วนตัว ก้มหน้าก้มตาช่วยกันซับกาแฟที่พื้นกันอุตลุดเหมือนแย่งกันชิงโชคด่วนคล้ายๆ นาคโปรยเหรียญตอนบวช แล้วหันไปอีกทีคือทุกคนออนเดอะฟลอร์…แล้วเราย่อไม่ทันอะแก
พอรถไฟเบรกที กาแฟมันแยกสาย วิ่งกระจายไหลออกไปอีกทิศ พวกเธอเหล่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เคลื่อนตัววิ่งไปดัก รุมซับกาแฟที่วิ่งยาวเป็นแนวกันอย่างว่องไว
ซับไปซับมา กอบทิชชูได้กองเละๆ สีน้ำตาลก้อนโตอยู่นะ ยังไงต่อดี
และแล้วเหตุการณ์จลาจลก็ฟินาเลรวบตึง เมื่อจังหวะนั้นสุภาพสตรีนางหนึ่งล้วงมือหายเข้าไปในกระเป๋าตัวเอง แล้ว ชี…..ควัก…ถุงพลาสติกออกมา สะบัดดดดดพรึ่บบบบบ…
ส่งยื่นให้ เจ้าของกาแฟรวบขยะ ซีลลงถุง เก็บงาน ปิดจบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ..
เนี้ยบ นี่สินะ..นักฆ่ามืออาชีพ สวยสังหารชัดๆ ขณะที่ผู้ชายรอบๆ มองกันตาปริบ น่าจะไม่มีทิชชูกันสักคน
วันไหนเสียใจ ร้องไห้ อยากได้กำลังใจ หาจากไหนไม่รู้ แต่ถ้าอยากได้ทิชชู ให้ไปหาสตรีไทยนะคะ
ญ ไทย สายซับ
ซัปพอร์ต
ซับน้ำ"