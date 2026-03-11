"ศิริโชค" กางฉากทัศน์ End Game สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ชี้จุดจบอยู่ที่ "ช่องแคบฮอร์มุซ" ไม่ใช่สนามรบ

"ศิริโชค โสภา" อดีต ส.ส.สงขลา เปิดฉากทัศน์ 'End Game' สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ชี้จุดจบอาจไม่ใช่การล่มสลายของรัฐบาลเตหะราน แต่คือชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ของวอชิงตันในการสยบขีปนาวุธและนิวเคลียร์ เผย 'ราคาน้ำมัน' และ 'ช่องแคบฮอร์มุซ' คือตัวประกันสำคัญในเกมเดิมพันครั้งนี้ที่บีบให้โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องรีบหาทางลงก่อนเศรษฐกิจอเมริกาจะพังทลาย
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายศิริโชค โสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 4 สมัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ "ฉากทัศน์การจบสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน" ชี้สงครามจะจบลงอย่างแท้จริงไม่ใช่เมื่อมีฝ่ายใดแพ้ในสนามรบ แต่คือวันที่ "การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติ" ทั้งนี้ นายศิริโชคได้ระบุข้อความว่า
"End Game ของสงครามนี้อาจใกล้กว่าที่หลายคนคิด มีความเป็นไปได้สูงว่าสหรัฐฯ จะประกาศชัยชนะในไม่ช้า ชัยชนะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการล้มรัฐบาลเตหะราน แต่คือการประกาศว่า
• ได้จำกัดขีดความสามารถขีปนาวุธของอิหร่านบางส่วน
• ทำให้โครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านชะลอหรือไม่สามารถเดินหน้าได้ตามเดิม
• และสามารถรักษาเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบ Hormuz
จากนั้นจึงเปิดทางสู่การเจรจาเพื่อให้เส้นทางพลังงานของโลกกลับมาเป็นปกติ พูดง่ายๆ สงครามครั้งนี้อาจไม่ได้จบที่สนามรบ แต่มันจะจบเมื่อน้ำมันกลับมาไหลผ่าน Hormuz ตามปกติ
เหตุผลมีอยู่ 3 เรื่อง
1. อิหร่านกำลังเล่นเกมพลังงาน
ช่วงกว่า 10 วันที่ผ่านมา โครงสร้างพลังงานในอ่าวเปอร์เซียถูกโจมตีต่อเนื่อง
• กาตาร์หยุดผลิต LNG ชั่วคราว (20% ของตลาดโลก)
• โรงกลั่นในบาห์เรนประกาศ force majeure
• แหล่งน้ำมันในอิรักรวมถึงของ BP ถูกโจมตี
• การเดินเรือผ่าน Hormuz ซึ่งขนส่งน้ำมันโลกประมาณ 20% หยุดชะงัก
ราคาน้ำมัน Brent จากประมาณ 70 ดอลลาร์ก่อนสงคราม
พุ่งขึ้นเกือบ 120 ดอลลาร์
อิหร่านรู้ดีว่าพวกเขาอาจชนะสหรัฐฯ ในสนามรบไม่ได้ แต่สามารถทำให้ต้นทุนของสงครามสูงเกินไป
2. แรงกดดันกำลังกลับไปที่วอชิงตัน
มีรายงานว่าที่ปรึกษาของทรัมป์กำลังผลักดันให้หาทางออก
เพราะ
• ราคาน้ำมันพุ่ง
• ผลสำรวจพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนสงคราม
• นักการเมืองรีพับลิกันเริ่มกังวลเรื่อง midterm elections
ทำเนียบขาวถึงกับยอมรับว่ากำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันบางประเทศ เพื่อกดราคา
3. สัญญาณจากทรัมป์
ท่าทีของทรัมป์ช่วงนี้ค่อนข้างผันผวน
บางครั้งพูดว่าสงครามอาจจบเร็ว
แต่ก็ยังเปิดทางเลือกสำหรับการขยายปฏิบัติการ
สไตล์แบบนี้ของทรัมป์คือเปิดทุกทางเลือกไว้บนโต๊ะ
แต่สำหรับนักวิเคราะห์หลายคน มันมักเป็นสัญญาณว่าวอชิงตันกำลังมองหาทางลงจากสงคราม
นี่คือ dilemma ของทรัมป์ ถ้าหยุดสงครามเร็วเขาสามารถประกาศว่าภารกิจสำเร็จอิหร่านถูกจำกัดและเส้นทางพลังงานปลอดภัย
แต่ถ้าสงครามยืดเยื้อราคาน้ำมันอาจพุ่งต่อ พันธมิตรในอ่าวจะยิ่งกังวลและแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นปัญหาคือ
• อิสราเอลยังต้องการโจมตี
• ผู้นำใหม่ของอิหร่านยังไม่ยอมอ่อนข้อ
• และช่องแคบ Hormuz ยังไม่เปิดเต็มที่
ทำให้สถานการณ์เหมือนรถไฟเหาะ ทรัมป์อาจอยากลงแต่เครื่องเล่นยังไม่หยุด สุดท้ายแล้วสงครามครั้งนี้อาจไม่ได้จบเมื่อใครชนะในสนามรบ แต่มันจะจบวันที่เรือบรรทุกน้ำมันลำแรกกลับมาผ่านช่องแคบ Hormuz ตามปกติ"