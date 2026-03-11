"หมอเหรียญทอง" แจง "บัตรทองแพลตตินั่ม" คืออะไร? ย้ำไม่ต้องมีใบส่งตัว-เข้าถึงได้ทั่วประเทศ

"หมอเหรียญทอง" ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ แจงแนวคิด "บัตรทองแพลตตินั่ม" โมเดลการรักษาที่เน้นความสมดุลระหว่างสิทธิรัฐและการพึ่งพาตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยบัตรทองทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาคุณภาพสูงโดย ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพียงรับผิดชอบค่าตรวจเบื้องต้นในราคาราชการ ชี้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่คนไข้ต้องเริ่มจากการ "พึ่งพาตัวเอง"
วันนี้ (11 มี.ค.) พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และอดีตนายทหารกองทัพบก ได้ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นของ "บัตรทองแพลตตินั่ม" ชี้ คือแนวคิดการรักษาของ รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่เปิดให้ผู้ถือสิทธิบัตรทองทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้โดย ไม่ต้องมีใบส่งตัว และ ไม่ต้องสมัครสมาชิก โดย "หมอเหรียญทอง"
"เมื่อเช้ามืด ตี 5.29 ของวันนี้ที่ 11 มี.ค.69 คุณ Wipawan Sivarux โพสต์ถึงผม ความว่า "ใช้สิทธิ์บัตรทองเพลตตินั่ม ผ่าเข่าสำเร็จเเล้วคะ ขอบคุณคุณหมอเหรียญทองมาก ขอบคุณจริงคะ ไม่ปวดขาเเล้ว"
'บัตรทองเพลตตินั่ม' คืออะไร???
คำตอบ คือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากเขตไหนก็ได้ จังหวัดไหนก็ได้ กัดฟันพึ่งตนเอง จ่ายเงินเองในราคา รพ.รัฐบาล
กรณีของคุณ Wipawan Sivarux ที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า จ่ายเงินเองสำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ-เอ็กซเรย์-ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ-ฯลฯ ในราคา รพ.รัฐ 3,000 บาทเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด
สำหรับค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงข้อเข่าเทียมนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะ เบิกจาก สปสช ตามสิทธิบัตรทองครับ
นี่คือ 'บัตรทองแพลตตินั่ม' คือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากเขตไหนก็ได้ จังหวัดไหนก็ได้ กัดฟันพึ่งตนเอง จ่ายเงินเองในราคา รพ.รัฐบาล ...นีคือ ความสมดุลระหว่างสิทธิบัตรทอง ร่วมกับ การกัดฟันพึ่งตนเองของผู้ป่วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ริเริ่มโดย รพ.มงกุฎวัฒนะ
ดังนั้นไม่ต้องขอบคุณหมอเหรียญทอง ไม่ต้องขอบคุณ รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่ต้องขอบคุณ สปสช หรือใครๆทั้งนั้น...จงขอบคุณตัวท่านเองที่ 'กัดฟันพึ่งตนเอง'
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ
11 มี.ค.69 เวลา 8.05 น.
บัตรทองแพลตตินั่ม ...ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องทำบัตร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แค่ท่านเป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ไม่มีประวัติเสื่อมเสียกระทำการไร้มารยาทสังคมในเขต รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่เขตใด จังหวัดใด ทั่วราชอาณาจักรไทย ไม่ต้องขอใบส่งตัวใดๆทั้งสิ้น ท่านตรงมาใช้โครงการบัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 8.00 - 20.00 น....ไม่ต้องขอบคุณใครทั้งนั้น...ขอบคุณตัวท่านเองนะครับที่กัดฟันพึ่งตนเอง จ่ายค่ารักษาราคาถูก ในราคา รพ.รัฐบาล หากต้องแอดมิตนอนรักษาตัวใน รพ. ไม่ต้องเสียเงิน สปสช จ่ายให้"