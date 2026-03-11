เขมรแดนสแกมเมอร์ นักท่องเที่ยวจีนไปกัมพูชา ลดเกือบ 40%

MGR Online / ซินหัว: นักท่องเที่ยวจีนไปกัมพูชาลดลงเกือบ 40% ผวาสวาแกมเมอร์ หวั่นเหตุปะทะชายแดน ฮุนมาเนตเปิด "ฟรีวีซ่า" เพิ่มเที่ยวบิน แต่ยังไม่เป็นผลชัดเจน
ข้อมูลจากอังกอร์ เอนเทอร์ไพรซ์ (Angkor Enterprise) ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารจัดการนครวัดนครธม ระบุว่า อุทยานโบราณคดีอังกอร์ของกัมพูชา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 14,334 คนในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) ของปี 2026 ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนที่มีจำนวน 23,536 คน
จีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของอุทยานโบราณคดีอังกอร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ตามหลัง สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร.อุทยานโบราณคดีอังกอร์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือในจังหวัดเสียมราฐ ครอบคลุมพื้นที่ 401 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่สุดของกัมพูชา และยังเป็นที่ตั้งของปราสาทโบราณซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9-13 รวม 91 แห่ง
ทอง เมงเดวิด (Thong Mengdavid) รองผู้อำนวยการศูนย์จีน-อาเซียนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชา กล่าวว่าการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน เชื่อมโยงกับปัญหาแก๊งอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ และสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทย
กัมพูชาพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนโดยเพิ่มเที่ยวบิน และนโยบายฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.-15 ต.ค. 2026 นี้นายฮุนมาเนต นายกฯกัมพูชาให้คำมั่นว่าจะกวาดล้างอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ให้หมดสิ้นภายในเดือนเมษายน ปีนี้.