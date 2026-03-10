นายกเมืองลพบุรี แจงปมเสาไฟขวางหน้าร้าน สั่งเข้ม ห้ามใช้ทางเท้าทำธุรกิจ เตรียมติดราวเหล็กถาวร

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีชี้แจงกรณีติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ริมถนนนารายณ์มหาราชจนถูกร้องเรียนว่ากีดขวางหน้าร้านค้า ยืนยันดำเนินการตามแบบโครงการ พร้อมสั่งเข้มบังคับใช้กฎห้ามนำรถขึ้นทางเท้าและใช้พื้นที่ทำธุรกิจ เตรียมติดตั้งราวเหล็กถาวรเพื่อจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ
วันนี้ (10 มี.ค.) นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เปิดเผยกรณีเจ้าหน้าที่นำเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับส่องสว่างมาติดตั้งบนทางเท้าริมถนนนารายณ์มหาราช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร หลังมีประชาชนบางส่วนร้องเรียนว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวไปตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านค้า ทำให้การนำรถขึ้นทางเท้าเพื่อซ่อมแซมหรือประกอบธุรกิจเกิดความไม่สะดวก
นายจำเริญ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้พยายามติดตั้งเสาไฟโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้กีดขวางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ยังคงมีผู้ประกอบการบางรายไม่พอใจ และต้องการให้ย้ายเสาไฟออกจากบริเวณหน้าบ้านทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีการกำหนดแบบและตำแหน่งติดตั้งไว้แล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของแต่ละรายได้
ทั้งนี้ จากกรณีที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้ระเบียบของเทศบาลอย่างเข้มงวด โดยห้ามนำรถขึ้นไปจอดหรือใช้ทางเท้าเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ มักใช้ทางเท้าเป็นพื้นที่ทำธุรกิจ ทำให้ประชาชนที่สัญจรต้องลงไปเดินบนถนน ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัย
สำหรับมาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้กับผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อป้องกันข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมาตรา 157
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองลพบุรียังมีแผนดำเนินการติดตั้งราวเหล็กตามถนนสายต่าง ๆ อย่างถาวร เพื่อป้องกันการนำรถขึ้นทางเท้า หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าว จะต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลเคยผ่อนผันให้แล้ว แต่ยังคงมีการร้องเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้ง.