“เฮกเซท” โว “ทรัมป์” คุมคันเร่งสงครามอิหร่าน จบเมื่อไหร่เขาคือผู้กำหนด

รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ชี้ "ทรัมป์" คือผู้กำหนดระยะเวลาสงครามกับอิหร่าน ระบุผู้นำสหรัฐฯ เป็นผู้ควบคุมคันเร่งการสู้รบ ลั่นไม่ผ่อนคลายจนกว่าศัตรูจะพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาด
นายพีท เฮกเซท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แถลงที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือเพนตากอน เมื่อวันอังคาร (10 มี.ค.) ว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่ผ่อนคลายปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน จนกว่าศัตรูจะพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาด พร้อมย้ำว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นผู้กำหนดทิศทางและระยะเวลาของสงคราม โดยเปรียบว่าเป็นผู้ควบคุมคันเร่งของการสู้รบ
คำกล่าวของเฮกเซทมีขึ้นหลังจากทรัมป์ให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนว่า สถานการณ์สงครามในขณะนี้เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วในหลายด้าน พร้อมระบุว่าสหรัฐฯ ชนะมามากแล้ว แต่ยังชนะไม่มากพอ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวว่า ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ กองทัพสหรัฐฯ กำลังบดขยี้ศัตรูด้วยการแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีและกำลังทางทหารอย่างเหนือชั้น
อย่างไรก็ตาม เฮกเซธย้ำว่า ปฏิบัติการทั้งหมดจะดำเนินไปตามกรอบเวลาที่สหรัฐฯ กำหนดเอง และเป็นไปตามการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐฯ
ทั้งนี้ เขาระบุด้วยว่า การตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าสงครามจะสิ้นสุดลงเมื่อใดนั้น อยู่ในดุลพินิจของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนชาวอเมริกัน และจะเป็นผู้สื่อสารทิศทางของสถานการณ์ต่อไป.