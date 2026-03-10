ดรามา! เสาไฟหน้าบ้านลพบุรีคลี่คลาย เทศบาลขยับ 1 เมตร เจ้าของโพสต์ขอโทษ รับมองข้ามส่วนรวม

ดรามาเสาไฟโซลาร์เซลล์ตั้งขวางหน้าบ้านริมถนนนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จนรถเข้าออกลำบาก ล่าสุดเทศบาลเมืองลพบุรีลงพื้นที่ขยับเสาไฟออกจากหน้าบ้านประมาณ 1 เมตร เพจต้นเรื่องโพสต์ขอโทษ ยอมรับเข้าใจคลาดเคลื่อน
วันนี้ (10 มี.ค.) จากกรณีเพจ “เที่ยวเมืองลิง : เช็คอินลพบุรี” โพสต์ภาพเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบริเวณหน้าบ้านริมถนนนารายณ์มหาราช ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยระบุว่าการวางตำแหน่งเสาไฟทำให้การนำรถเข้าออกบ้านเป็นไปด้วยความลำบาก แม้จะเคยร้องขอให้ขยับตำแหน่งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จนกลายเป็นกระแสดรามาในโลกออนไลน์
ต่อมา นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ชี้แจงว่า โครงการติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ริมถนนนารายณ์มหาราช มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร โดยเสาไฟแต่ละต้นมีระยะส่องสว่างราว 20 เมตร เจ้าหน้าที่พยายามติดตั้งให้กีดขวางการใช้งานของประชาชนน้อยที่สุด แต่ไม่สามารถย้ายตำแหน่งตามความต้องการของทุกบ้านได้ เนื่องจากต้องดำเนินการตามแบบแผนที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เพจ “เที่ยวเมืองลิง : เช็คอินลพบุรี” ได้โพสต์ข้อความขอโทษเทศบาลเมืองลพบุรี โดยระบุว่าเป็นความเข้าใจผิดระหว่างเจ้าของบ้านกับทีมกองช่าง พร้อมยอมรับว่าตนเองอาจมองข้ามประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ยังเห็นด้วยกับการติดตั้งไฟส่องสว่าง เพียงต้องการขอขยับตำแหน่งเสาไฟออกไปอีกประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทางเทศบาลรับทราบและอยู่ระหว่างการพิจารณา
ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2569 นายจำเริญ สละชีพ ได้มอบหมายให้นายภิรมย์ คำพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยผู้รับเหมาผู้ติดตั้ง ลงพื้นที่ถอดเสาไฟโซลาร์เซลล์ต้นดังกล่าวออกจากตำแหน่งเดิม และขยับไปทางซ้ายประมาณ 1 เมตร เพื่อให้พ้นจากหน้าบ้านของนายชาญชัย
ทั้งนี้ การขยับตำแหน่งเสาไฟครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านหลังอื่น เนื่องจากยังคงอยู่บริเวณหน้าบ้านของนายชาญชัยทั้ง 4 ห้อง ส่งผลให้ปัญหาการเข้าออกบ้านคลี่คลายลง และช่วยลดกระแสดรามาที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์