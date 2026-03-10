เชิญประชุม “สภาประชาชนแห่งชาติ” ถกหยุดสงครามโลก เสนอสูตรสันติภาพ “U=MS in 0”

สภาประชาชนแห่งชาติออกประกาศเชิญประชุมใหญ่ 13 มี.ค. ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ หารือสถานการณ์สงครามโลกและแนวทางสร้างสันติภาพถาวร พร้อมเสนอทฤษฎี “U=MS in 0” เป็นสูตรยุติสงครามและสร้างสันติภาพโลก
วันนี้ (10 มีนาคม 2569) ประกาศ ด่วนที่สุด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์(Royal Hotel) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
เรื่อง หยุดสงคราม สร้างสันติภาพโลกถาวร(Stop the War..Start the Everlasting World Peace U=MS in 0)
ด้วย สถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่าน ได้ระเบิดขึ้น โดยฝ่ายสหรัฐนำและอิสราเอลเป็นผู้ทำการรุกรานอิหร่านซึ่งผิดต่อหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.."เบ็ญจศีล 5 ประการ" และผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ผิดต่อหลักประเพณีกฎหมายระหว่างประเทศ(The Customary Rule of International Law)และผิดต่อกฎบัตรสหประชาชาติอย่างร้ายแรง(Act of Aggression & Breach of Peace) อันเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งยวดต่อมวลมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย สุ่มเสียงต่อสงครามโลกครั้งที่ หรือสงครามนิวเคลียร์ล้างโลก ซึ่งมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในโลกมากมายถึงขั้นทำลายโลกนี้ให้เป็นฝุ่นอวกาศไปได้ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่จะต้องร่วมกันยุติสงคราม สร้างสันติภาพโลกถาวรโดยเร็วที่สุดก่อนจะสายเกินแก้
สาเหตุการเกิดสงคราม และการไม่สามารถสร้างสันติภาพโลกถาวรได้สำเร็จ มีดังต่อไปนี้...
1. การปฏิวัติรุนแรง(Violent Revolution)ของลัทธิประชาธิปไตย และของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในโลกยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่(Modern History)ของประเทศทั้งหลายทั่วโลก ซึ่งเปลี่ยนได้เฉพาะแต่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม อันเป็นด้านวัตถุ(Matter) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนลักษณะนิสัยใจมนุษย์ได้เลยแม้แต่น้อย(Mind)กลับยิ่งมีจิตใจตกต่ำมีกิเบสตัณหาอัตตาใหญ่โตรุนแรงเห็นแก่ตนเบียดเบียนกันยิ่งขึ้นต่ำทรามยิ่งกว่าสัตว์เดรัชฉานหลายเท่านัก
จะต้องทำการปฏิวัติสันติ(Peaceful Revolution)สังคมประเทศชาติตามแนวทางสันติ(Peaceful Line)ตามหลักพุทธอหิงสาธรรมอันเป็นอหิงสาอนัตตาหรือสุญญตา(อหิงสา ปรโม ธัมโม-อหิงสาเป็นธรรมอันยิ่ง)โดยผู้จะทำการปฏิวัติจะต้องปฏิบัติโมกษธรรมให้ได้สักระยะดับหนึ่ง จึงจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตย หรือสังคมอยู่ในความว่างหรือสุญญตา(Siciety in 0) และร่วมกันคนปฏิบัติโมกษธรรม(Man in 0) เมื่อมีคนและสังคมอยู่ในสุญญตา(MS in 0)ก็จะเกิดสันติภาพโลกถาวรในที่สุด
ดังเช่นการปฏิวัติสันติของ ร.5 ร.6 ร.7 อันเป็นการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติตามหลักพุทธอหิงสาธรรมในอดีต และตามภารกิจการสร้างประชาธิปไตยของสภาประชาชนแห่งชาติ รัฐบาลเฉพาะกาลในปัจจุบัน เป็นต้น
2. องค์การสหประชาชาติ(UN)
ได้ก่อตั้งขึ้นตามหลักของสังขตธรรมหรือโลกียธรรม 5 หลักการจัดตั้งองค์การ คือ...
(1)..อิสรภาพ(Independence)
(2)..เสรีภาพ(Freedom)
(3)..เสมอภาค(Equality)
(4)..สุขุมคัมภีรภาพ(Resourcefulness)
(5)..ดุลยภาพ(Equilibrium)
นั้นคือเอาอำนาจมาคานกันระหว่างอำนาจโลกเสรีกับอำนาจของโลกคอมมิวนิสต์ในคณะมนตรีความมั่นคง(UN Security Council)ตามปรัชญาเอกภาพของด้านตรงข้าม(Unity of the Opposite)หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยไม่หลักสุญญตาภาพ(Nothingness, Emptiness, 0)ด้านโลกุตรธรรม หรืออสังขตธรรม เช่น สุญญตา อนัตตา ในทางศาสนาคือ..พระผู้เป็นเจ้า, อรหันต์ นิพพาน, อัลเลาะห์ เป็นต้น
เมื่อสหภาพโซเวียตและคอมมิสนิสต์ทั่วโลกล่มสลายลงก่อน ค.ศ. 2000 จึงทำให้สหประชาชาติสูญเสียดุล จึงเกิดมีมหาอำนาจเดี่ยวคือ ."ประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร" จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์(Phenomenon)ที่มหาอำนาจเดี่ยวทำตามกิเลสตัณหาอัตตาตัวตนตามอำเภอใจ ไม่มีประเทศใดจะมาคานอำนาจให้เกิดดุลภาพ(Equilibrium)
ได้อย่างสิ้นเชิง อันเกิดจากการเสียดุลอำนาจของสหประชาชาติที่มีสาเหตุเบื้องต้นจากการล่มสลายของสหภาพสหภาพโซเวียตและประเทศคอมมิวนิสต์ทั่วโลก นั่นเอง
เมื่อสหประชาชาติขาดหลักการจัดตั้งว่าด้วย.."สุญญตาภาพ" เมื่อเกิดการเสียดุลที่คานกันไว้ในทางกายภาพ(ฟิสิกส์) ไม่มีหลักการจัดตั้งทางจิตใจ(โลกุตรธรรม, อสังขตธรรม)คือ.."สุญญตาภาพ" จึงไปขึ้นหลักอำนาจเป็นใหญ่ในโลก(วะโส อิสริยัง โลเก) หรือ Might is Right ไม่มีหลักการจัดตั้งทางจิตใจเป็นหลัก(ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ธรรมทั้งหลายสำเร็จที่ใจ-มโนปุพพัง คมาธัมมา มโนเสฐา มโนมนา) อันเป็นธรรมาธิปไตย(ถือธรรมเป็นใหญ่) สหประชาชาติจึงเสื่อมลงไม่สามารถจะยุติสงคราม สร้างสันติภาพโลกถาวรได้
ดังจะต้องเพิ่มเติมหลักการจัดตั้งที่ 6 เข้าไปในหลักการจัดตั้งของสหประชาชาติ
และจะต้องเพิ่มเข้าไปในหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลักที่ 6 ด้วยคือ...
(1)..ไม่รุกราน
(2)..ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
(3)..เคารพในบูรณภาพแห่งอาณาเขต
(4)..เสมอภาคท่อยทีท่อยอาศัยในผลประโยชน์ระหว่างชาติ
(5)..อยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างสังคมที่มีระบบแตกต่างกัน
(6)..สุญญตาภาพ
3. ขอเสนอให้ทุกๆฝ่ายทั้งสหรัฐฯ-อิสรเอลกับอิหร่าน ยึดถือสูตรสร้างสันติภาพโลกถาวรคือ.."U=MS in 0" เพราะทุกประเทศต้องการสันติภาพถาวร(Lasting World Peace) แต่ไม่มีประเทศใดฝ่ายใดมีสูตรมีทฤษฎีไม่มีพิมพ์เขียวสร้างสันติภาพโลกถาวรที่ถูกต้องเลยนอกจากประเทศไทยจึงไม่สามารถสร้างสันติภาพโลกถาวรได้สำเร็จ จึงมีสงครามตลอดมาไม่รู้จบ
สหประชาชาติก็ไม่มีสูตรไม่มีทฤษฎีสร้างสันติภาพโลกถาวร ประเทศไทยมีสูตรสร้างสันติภาพโลกถาวรคือ.."U=MS in 0"
U=Unity คือสันติภาพโลกถาวร
M=Man(Mind) คือ คน(จิต)
S=Society คือ สังคมประเทศชาติ
0=Zero สุญญตา(ความว่าง)
เมื่อทุกประเทศและมนุษย์ทั้งหลาวยทั่วโลกร่วมกันปฏิบัติสูตรสร้างสันติภาพโลกถาวรนี้ ก็จะหยุดสงคราม สร้างสันติภาพโลกถาวรได้อย่างแน่นอน
จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยเถิดเทอญ
เจริญพร เจริญธรรม เจริญสุข
พระสมาน คัมภีรปัญโญ(ศรีงาม)
สภาประชาชนแห่งชาติและทุกฝ่าย
คณะกรรมการแห่งชาติ คปอส.
เลขที่ 178/2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 091-8951944