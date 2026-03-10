ซ่อมอะไรได้? สาวหาดใหญ่โวยเยียวยาน้ำท่วม ได้เพียง 240 บาท ทั้งที่บ้านพังยับ - รถจมน้ำ 2 คัน

สาวหาดใหญ่โอดน้ำตาตก หลังยื่นคำร้องเยียวยาน้ำท่วมใหญ่ปี 68 ความเสียหายเฉียดแสน ทั้งบ้านทั้งรถจมมิดชั้น 1 แต่สุดท้ายได้รับเงินค่าซ่อมบ้านเพียง 240 บาท ทิ้งคำถามสุดเจ็บถึงเทศบาล เงินเท่านี้ซ่อมอะไรได้?
จากกรณี อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ช่วงเดือนพ.ย. 2568 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากฝนตกหนักส่งผลให้น้ำทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน บางหลังแทบจะมิดหลังคาบ้าน โดยบางพื้นที่น้ำท่วมนานเกือบสัปดาห์
ล่าสุด วันนี้ (10 มี.ค.) เฟซบุ๊ก “ความทรงจำ ของฉัน“ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ใหญ่ครั้งนี้ ได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านของตนเองที่ถูกน้ำท่วมเกือบ 1 เมตร โดยมวลน้ำได้ไหลเข้าบ้านชั้น 1 และท่วมรถยนต์ 2 คัน จนได้รับความเสียหาย และผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องขอชดเชยค่าเสียหายระบุ 70,000 บาท แต่กลับได้รับเงินค่าซ่อมบ้านเพียง 240 บาท
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ก่อนหน้านี้เห็นเค้าบ่นกันมิดหลังคาได้ 1,000 วันนี้เห็นของตัวเอง มันไม่มิดหลังคาเลยได้ 240 บาท
#ค่าซ่อมบ้านได้ 240 บาทถ้วน
อยากถามเทศบาลว่า 240 ซ่อมอะไรได้คะ?
#ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
#เทศบาลคลองแห
#อำเภอหาดใหญ่
#hatyai
#น้ําท่วมหาดใหญ่2568
#สงขลา“