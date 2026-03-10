อบจ. ปทุมธานี จัดใหญ่ Pathumthani Kite Festival ประจำปี 2569 วันที่ 13–14 มี.ค.นี้ โชว์ว่าวยักษ์แฟนซีตระการตา พร้อมทัพศิลปินดัง และตลาดของดีเมืองปทุมฯ กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เตรียมตัวพบกับปรากฏการณ์เหนือท้องฟ้าเมืองปทุมฯ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ผนึกกำลังจัดงาน “PathumThani Kite Festival 2026 ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2569 ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อปลุกตำนานว่าวไทยสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีการเล่นว่าวของไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างแลนด์มาร์คการพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ให้กับชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง
ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดภายในงาน
•Inflatable Kites: ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงว่าวยักษ์ถุงลมแฟนซีหลากหลายรูปทรงและสีสันที่หาชมได้ยาก โดยทีมว่าวตัวแทนประเทศไทยที่ไปทำการแสดงมาแล้วหลากหลายประเทศทั่วโลก
•Luminous Kite Show: ครั้งแรกกับการชมว่าวประดับไฟ LED ส่องสว่างเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืน สร้างทัศนียภาพสุดอลังการ
•Traditional Thai Kite Exhibition: สัมผัสกับนิทรรศการว่าวไทย 4 ภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยครูว่าวไทยมาสาธิตทำว่าวให้ดูทุกขั้นตอน รู้ถึงประวัติความเป็นมาและรากเหง้าว่าวไทยประเพณี
•Workshop Kite: ประสบการณ์สุดพิเศษที่จะได้ทำกิจกรรมระบายสีว่าวตามจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีประดิษฐ์ว่าวจากกระดาษว่าว และโครงไม้ไผ่
•Live Music Experience: ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิลผ่านเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดัง:
oFellow Fellow เจ้าของเพลงฮิตติดหู อาทิ ดาวหางฮัลเล่ย์, ยิ้มง่าย เป็นต้น
oทราย Fahrenheit ร็อกเกอร์สาวพลังเสียงคุณภาพ ที่จะมาปลุกความทรงจำเพลงยุค 90 กับเพลงสุดฮิต อาทิเช่น เจ้าหญิง, ผิดไหม เป็นต้น
•Pathumthani Market: รวบรวมร้านค้า ของดี ของเด่น และอาหารขึ้นชื่อจากทั่วจังหวัดปทุมธานีมาไว้ในที่เดียว
•Family Playground: พื้นที่กิจกรรมสำหรับครอบครัวและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความสุขร่วมกัน
ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ยามเย็นของเมืองปทุมธานี และร่วมสะกดสายตาทั่วฟ้าเมืองปทุม ในงาน Pathumthani Kite Festival วันที่: 13 – 14 มีนาคม 2569 สถานที่: ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ค่าเข้าชม: ฟรีตลอดงาน!
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ปทุมธานี