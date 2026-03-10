“วาสนา” โต้เดือด!! หลังคนมือบอนพ่นสีสเปรย์ข้อความ "ที่นี่ปาตานีไม่ใช่สยาม" กลางถนนเจาะไอร้อง

ใต้ระอุ! พบมีมือดีพ่นสีสเปรย์ข้อความ "ที่นี่ปาตานี ไม่ใช่สยาม" พร้อมลงชื่อกลุ่มขบวนการ กระจายตัวหลายจุดใน จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ด้าน "วาสนา นาน่วม" ออกโรงยันพื้นที่นี้คือประเทศไทยที่มีความสวยงามและหลากหลายทางวัฒนธรรม
วันนี้ (10 มี.ค.) เพจ "Wassana Nanuam" ของ วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหารชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ภาพถนนสายหนึ่งในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้เกิดเหตุมีคนนำสีสเปรย์พ่นข้อความ ”ที่นี่ปาตานี ไม่ใช่สยาม“ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ที่นี่ประเทศไทย
ที่นี่สยาม
ที่นี่ชายแดนใต้ของประเทศไทย
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส คือประเทศไทย
ปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความสวยงาม ทะเลสวย อาหารอร่อย คนปัตตานีใจดี ทั้งคนไทยพุทธ และไทยมุสลิม
ที่นี่ไม่ใช่ “รัฐปาตานี”
ที่นี่นราธิวาส
ที่นี่ยะลา
ที่นี่ปัตตานี Pattani
เช้านี้เกิดเหตุพ่นสีสเปรย์ข้อความ “ที่นี่ปาตานี ไม่ใช่สยาม” ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ลงชื่อ PATANI Merdeka
ในพื้นที่เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หลายจุด ทั้งราวสะพานและกลางถนน และใกล้ ร.ร.บ้านยานิงอีก 1 จุด และ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 3 จุด และเกิดเหตุวางระเบิด แม้เป็นห้วงเดือนรอมฎอน”