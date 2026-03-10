จบดราม่า! พิธีกรดังจับโป๊ะคนสร้างเรื่อง "นักเรียนทิ้งเงิน" เจ้าตัวสารภาพแล้ว เตือนชาวเน็ตอย่าตกเป็นเหยื่อคนหิวแสง

"อรรณพ กิตติกุล" พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหญ่ สวมบทนักสืบไซเบอร์ ออกมาแฉเบื้องหลังดราม่าร้อน กรณีภาพแชร์ว่อนเน็ตนักเรียนทิ้งเงินและสิ่งของลงถังขยะหน้าห้องสอบ เผยตัวต้นโพสต์โป๊ะแตก ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริง แต่นำภาพคนอื่นและคลิปเก่ามาปั่นกระแสหวังยอดไลค์ ล่าสุดเจ้าตัวทนกระแสไม่ไหว ออกมายอมรับผิดและขอโทษแล้ว พร้อมฝากเตือนสติชาวเน็ตอย่าตกเป็นเหยื่อคนหิวแสงในยุคโซเชียล
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “อรรณพ กิตติกุล” พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหญ่ ออกมาโพสต์ข้อความดราม่าประเด็น "ภาพนักเรียนทิ้งเงิน-สิ่งของหน้าห้องสอบ" พร้อมเตือนโซเชียลมีเดียในยุคนี้มีคนทำทุกอย่างเพื่อยอดไลค์ ผู้รับสารจึงควรมีวิจารณญาณและอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นบนโลกออนไลน์ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ตัวต้นเหตุรูปนักเรียนทิ้งเงิน ที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามีพิรุธเพราะเขาอยู่จังหวัดในภาคกลาง ไม่ได้อยู่อิมแพ็ค ให้คนมาติดต่อผมแล้วว่า รูปกองของที่มีเงิน ไม่ใช่รูปที่เขาถ่ายเอง เอารูปของคนอื่นมาโพสต์ ตามที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรก เพราะตัวเองไม่เกี่ยวเลย โพสต์แรกเรียกหาโหนกระแสให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ปกครอง พอรู้ตอนหลังว่าโรงเรียนมีจุดรับฝากก็ลบโพสต์ทิ้ง เปลี่ยนชื่อเฟส ซึ่งคนนี้ นอกจากโพสต์รูปของคนอื่นแล้ว ตัวเองซึ่งทำงานอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่ง ก็ยังสร้าง stories ด้วยการเอารูปสมัยลูกตัวเองสอบเข้าโรงเรียนอื่น และคลิปวิดีโอเก่าสมัยลูกตัวเองสอบมาลง ให้คนคิดว่าตัวเขาเป็นคนที่ส่งลูกมาสอบในวันนั้น ทั้งที่ตัวเองอยู่ต่างจังหวัด ยุคนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับเพราะคนหวังเอ็นเกจยอดไลค์เยอะมาก ในความเป็นจริงจุดที่น้องๆกองของวางไว้ หลายจุดมีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าอยู่และมีการกั้นพื้นที่เพื่อดูแลของเหล่านั้น คนถ่ายก็ถ่ายเฉพาะมุมแค่เห็นเฉพาะกองของ เงินที่อยู่ในถังขยะอันนั้นเป็นเพราะ น้องๆบางคนตื่นเต้น กดดัน ว่าต้องจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรเลยทิ้งถังขยะ ชี้แจงรอบสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ รอทางโรงเรียนพิจารณากับตัวต้นเหตุ ที่สร้างเรื่องหลอกลวง ถึงแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริง แต่เขาไม่ได้เป็นคนเจอเอง เอารูปคนอื่นมาโพสต์ เพื่อหวังผลบางอย่างครับ ดูว่าเค้าจะขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบอย่างไรกับการสร้างเรื่องขึ้นมา (ล่าสุดขอโทษ เรียบร้อย)ต้องขอบคุณน้อง ที่รู้จักตัวต้นเรื่อง ที่ช่วยประสานจนรู้เรื่องจริง ❤️ ขอบคุณรูปมุมกว้างจาก Facebook ครับ 😍 และขอบคุณต้นเรื่องที่ชี้แจงขอโทษว่า โพสต์ไวเกินโดยลืมนึกถึงผลกระทบ 🙏🏻 นอกจากเป็นพิธีกรแล้วยังเป็นนักสืบด้วย ยุคนี้อย่าปล่อยให้คนในโซเชี่ยลหลอกคุณ เพราะผมเชื่อว่าคุณฉลาดกว่าพวกเขาครับ 😍 ปล. พระหลวงปู่ทวดได้คืนแล้วนะครับ แต่สื่อไม่นำเสนอต่อเลย“