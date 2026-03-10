Amy McClay สาวอังกฤษหัวใจไทย เจ้าของ ไทย สกาย แอดแวนเจอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างนักกระโดดร่มชาวไทยและผู้สนับสนุนภารกิจพิชิตโลกของซุปเปอร์ตุ้ม

หากกล่าวถึงกิจการกระโดดร่มสำหรับสันทนาการนั้น ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3-4ที่ แต่ที่ ไทย สกาย แอดแวนเจอร์(Thai Sky Adventures Co., Ltd.)นั้นมีความพิเศษกว่าทุกที่ เนื่องจากเป็นสถานที่เพียงที่เดียวที่มีนักกระโดดร่มชาวไทยทำงานอยู่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักกระโดดร่มและช่างภาพ ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานพับร่ม
การผลิตนักกระโดดร่มนั้นเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีทุนทรัพย์ ที่สำคัญคือต้องได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพอีกด้วย ซึ่งที่นี่มีนักกระโดดร่มชาวไทยที่เป็นพลเรือนและทำงานเต็มเวลาอยู่ถึง 8คน อันถือได้ว่าเป็นแหล่งในการให้โอกาสนักกระโดดร่มชาวไทยได้มีโอกาสทัดเทียมกับนักกระโดดร่มต่างชาติ
Amy McClay ผู้บริหาร/เจ้าของ ไทย สกาย แอดแวนเจอร์(Thai Sky Adventures Co., Ltd.)และเป็นนักกระโดดร่มด้วย ได้กล่าวว่า ตนอยู่เมืองไทยนับ10ปี มีสามีเป็นคนไทย และรักเมืองไทยมาก จึงระลึกอยู่เสมอว่าอยากจะทำประโยชน์เพื่อประเทศไทยและคนไทย โดยการให้โอกาสนักกระโดดร่มชาวไทยได้ฝึกฝนและมีโอกาสทำงานเต็มเวลาในฐานะนักกระโดดร่มอาชีพ อีกทั้งตนยังเปิดโอกาสให้กับพนักงานพับร่มได้ฝึกที่จะเป็นนักกระโดดร่มในอนาคตอีกด้วย โดยหวังที่จะพัฒนาคนไทยที่ต้องการจะยกระดับตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้แล้วเธอยังสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระโดดร่มในประเทศไทยอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะการเป็นผู้สนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์กระโดดร่มและสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับ “ซุปเปอร์ตุ้ม” นักกระโดดร่มชาวไทยที่เป็นเจ้าของสถิติโลกในการกระโดดร่มพร้อมธงชาติเหนือยอดเขาเอเวอร์เรสและทวีปแอนตากติกก้าอีกด้วย
ในส่วนของ “ซุปเปอร์ตุ้ม” รศ.ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ได้กล่าวถึง คุณAmy ว่า ผมกระโดดร่มมาหลายที่ และเฝ้าสังเกตการปฏิบัติตัวของเจ้าของกิจการซึ่งส่วนใหญ่ก็เน้นที่การหากำไรเป็นหลัก แต่ที่ ไทย สกาย แอดแวนเจอร์(Thai Sky Adventures Co., Ltd.) ผมสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เจ้าของมีต่อพนักงานที่เป็นคนไทย เธอจะคอยใส่ใจและให้โอกาสพนักงานของเธออยู่เสมอ ไม่ใช้เพียงแค่หากำไรจากธุรกิจเพียงอย่างเดียว เวลาที่ผมคุยกับเธอ เธอจะพูดเสมอว่าเธอคือคนไทยคนหนึ่ง ดร.ตุ้มกล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจ“