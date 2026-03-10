เขมรระทม น้ำมันขึ้นราคากว่า 30% หลายปั๊มหมดเกลี้ยง ไม่มีน้ำมันสำรอง

MGR Online: กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาประกาศขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วเขมร หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำมันแล้ว เพราะแต่ก่อนนำเข้าจากไทย แต่ตอนนี้พึ่งสิงคโปร์ ไม่มีน้ำมันสำรอง
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาประกาศปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลก ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น 4,400 เรียลต่อลิตร (35บาท) ส่วนน้ำมันดีเซลปรับขึ้นเป็น 5,150 เรียลต่อลิตร (41บาท) เมื่อเทียบกับราคาก่อนหน้า ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสาม
ขณะนี้หลายพื้นที่ในกัมพูชาเริ่มขาดแคลนน้ำมันแล้ว สถานีบริการน้ำมันต้องปิดตัวมากกว่าครึ่งหนึ่ง เพราะน้ำมันหมดเกลี้ยง นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ชนบท แผงขายน้ำมันริมถนนบางแห่ง (ปั๊มหลอด) จำหน่ายน้ำมันในราคาสูงกว่าปั๊มใหญ่ๆ เกือบเท่าตัว
บริษัท ปตท. ของไทย เคยทำธุรกิจใน แต่ต่อมาหุ้นส่วนฝ่ายเขมร ประกาศยุติสัญญาและเปลี่ยนแบรนด์ปั๊มน้ำมันกว่า 35 แห่ง เป็น "Peace Petroleum Cambodia"
หลังจากไทยระงับการส่งน้ำมันให้ กัมพูชาต้องพึ่งพาการนำเข้าเกือบทั้งหมดจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งมีค่าขนส่งที่แพงกว่า และขณะนี้เมื่อราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น และหลายประเทศก็ต้องสำรองน้ำมันไว้ในใช้ประเทศตัวเอง ทำให้กัมพูชาเผชิญกับความเสี่ยงเศรษฐกิจจะล้ม
รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา เปิดเผยว่า วางแผนสร้างโรงกลั่นใน 3 ปี ป้อนตลาดภายในประเทศ โดยกล่าวว่ารัฐบาลกำลังเจรจากับบริษัทลงทุนหลายแห่ง แต่โครงการนี้ยังแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ เพราะตลาดของกัมพูชามีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ไม่คุ้มค่าที่จะสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว.