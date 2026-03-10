สิ้นสุดการรอคอย 5 เมษายนนี้เตรียมพบกับ ​“The Lady Concert Fan Meeting”

การรวมตัวครั้งสำคัญของศิลปินแห่งตำนานยุค 90 ที่จะทำให้หัวใจคุณพองโตอีกครั้ง! เตรียมพร้อมมาร้องมาเต้นไปกับบทเพลงในความทรงจำ กับ The Lady ฮันนี่ ภัสสร, เอ้ ชุติมา, มาร์-กิ๊ฟ ที-สเกิ๊ต, เก่ง สิริพร และโก้ ธีรศักดิ์ ในบรรยากาศสุด อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว ณ NCA Club Nerve Chrome Astro (ตรงข้ามบิ๊กc เอกมัย) (location : https://maps.app.goo.gl/2GRZAVBW6NQLo6zN9)
ด่วน! จำกัดจำนวนที่นั่ง! (Limited Tickets Only)
ช้าหมดอดเจอ! เตรียมตัวจองให้ทัน แล้วมาสร้างวันอาทิตย์ที่แสนพิเศษไปด้วยกัน
ผู้สนใจสามารถจองบัตรได้ที่
https://lin.ee/K5VLWUE
ติดตามทีม The Lady ได้ที่ https://www.facebook.com/share/1GQuVFJeGu/?mibextid=wwXIfr
