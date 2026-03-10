ธนาคารกรุงเทพเลื่อนเกณฑ์เงินขั้นต่ำ 2,000 บาท ไม่มีกำหนด หลังลูกค้ากังวลกระทบการใช้งาน

ธนาคารกรุงเทพประกาศเลื่อนการบังคับใช้เงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัญชีดิจิทัล e-Savings และบัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัลออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังประเมินอาจสร้างความไม่สะดวกให้ลูกค้า พร้อมขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ (10 มี.ค.) ธนาคารกรุงเทพออกประกาศชี้แจงกรณีที่ก่อนหน้านี้ธนาคารได้แจ้งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออนไลน์ของธนาคาร 2 ประเภท ได้แก่ บัญชีสะสมทรัพย์ e-Savings และบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล โดยกำหนดว่าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไปบัญชีดังกล่าวจะต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี 2,000 บาท
นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการนำบัญชีเงินฝากดิจิทัลไปใช้เป็นบัญชีม้า ซึ่งมิจฉาชีพอาจนำไปใช้เป็นช่องทางทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากประเมินผลกระทบและข้อกังวลของลูกค้า ธนาคารเห็นว่ามาตรการดังกล่าวอาจสร้างความไม่สะดวกในการใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการ จึงตัดสินใจเลื่อนการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้กล่าวขออภัยต่อความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า พร้อมยืนยันว่าจะพิจารณามาตรการต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในอนาคต