“ทรัมป์” ขู่ถล่มอิหร่านหนักขึ้น 20 เท่า ให้โครงสร้างพื้นฐานย่อยยับหากขัดขวางส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

“ทรัมป์” ขู่อิหร่าน ถ้ายังขัดขวางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯ โจมตีรุนแรงขึ้นถึง 20 เท่าจนไม่สามารถฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อีก และหวังว่าจะไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้น
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social เมื่อวันจันทร์ (ตามเวลาท้องถิ่น) ระบุว่า หากอิหร่านกระทำการใดๆ ที่ทำให้การไหลเวียนของน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก สหรัฐอเมริกาจะโจมตีอิหร่านหนักกว่าที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถึง 20 เท่า
ผู้นำสหรัฐฯ ยังกล่าวด้วยว่า กองทัพสหรัฐฯ สามารถโจมตีเป้าหมายที่ทำลายได้ง่ายของอิหร่าน ซึ่งจะทำให้ประเทศไม่สามารถฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายได้อีก พร้อมเตือนว่าความตาย เปลวเพลิง และความโกรธเกรี้ยวจะถาโถมใส่พวกเขา
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ระบุทิ้งท้ายว่าเขาหวังและภาวนาว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นหนึ่งในเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางดังกล่าวคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของการค้าพลังงานทั่วโลก
ทรัมป์ยังระบุว่า คำเตือนของเขาเปรียบเสมือน “ของขวัญจากสหรัฐอเมริกา” ต่อจีนและประเทศต่างๆ ที่พึ่งพาการใช้ช่องแคบฮอร์มุซอย่างมาก เนื่องจากหลายประเทศในเอเชีย รวมถึงจีน ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติผ่านเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ ซึ่งแทบจะถูกปิดการใช้งานนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน โฆษกของกองกำลังปกป้องการปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ระบุว่า ประเทศอาหรับหรือประเทศในยุโรปใดก็ตามที่ขับไล่เอกอัครราชทูตของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาออกจากดินแดนของตนจะได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้โดยไม่มีข้อจำกัดตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป