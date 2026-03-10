เมื่อไหร่จะมา! กองทัพอิหร่านตั้งตารอ เรือสหรัฐฯ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

อิหร่านประกาศกำลังรอรับกองเรือสหรัฐฯ หลัง “ทรัมป์” คุยโวว่าจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย เตือนหากโจมตียังดำเนินต่อ จะไม่ให้ส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคนี้แม้แต่ลิตรเดียว
โฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เปิดเผยเมื่อเช้าวันนี้(10 มี.ค.) ว่า กองทัพอิหร่านกำลังเฝ้ารอกองเรือรบของสหรัฐฯ ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมย้ำว่าการยุติสงครามอยู่ในมือของอิหร่าน
พล.ต.อาลี โมฮัมหมัด นาเอนี โฆษก IRGC กล่าวผ่านสื่อของรัฐเมื่อช่วงเช้าวันอังคารว่า กองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกำลังรอคอยการมาถึงของกองเรือรบสหรัฐฯ ในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด
นาเอนีกล่าวพาดพิงถึงคำแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อ้างว่า สหรัฐฯ ยังคงมีเรือพาณิชย์และเรือรบอยู่ในภูมิภาคและสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย แต่ในความเป็นจริง เรือและอากาศยานรบของสหรัฐฯ ได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่และไปประจำการห่างออกไปมากกว่า 1,000 กิโลเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปลอดภัย และเตือนว่าอิหร่านจะต้องชดใช้ด้วยราคาที่ไม่อาจคำนวณได้ หากพยายามโจมตีเรือในพื้นที่ พร้อมระบุว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาเข้าควบคุมช่องแคบดังกล่าว และอาจส่งกองทัพเรือคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันหากมีความจำเป็น
อย่างไรก็ตาม โฆษก IRGC เตือนว่า หากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านยังคงดำเนินต่อไป อิหร่านจะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคนี้แม้แต่ลิตรเดียว
ทั้งนี้ กองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า สหรัฐฯ ได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี 2 กลุ่มเข้าประจำการในตะวันออกกลาง โดยเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น อยู่ในทะเลอาหรับ ขณะที่ ยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด อยู่ในทะเลแดง หลังเดินทางผ่านคลองสุเอซแล้ว.