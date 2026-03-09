‘ธนาคารกรุงเทพ’ บังคับเงินติดบัญชีเงินฝาก 2,000 บาท ห้ามทำรายการต่ำกว่าเกณฑ์ เริ่ม 9 เม.ย.นี้

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศปรับเงื่อนไขบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์แบบออนไลน์ e-Savings กำหนดลูกค้าทุกรายต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท หากทำธุรกรรมถอนหรือโอนจนยอดต่ำกว่าเกณฑ์จะไม่สามารถทำรายการได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
วันนี้ (9 มี.ค.) ธนาคารกรุงเทพ ออกประกาศปรับเงื่อนไขการใช้บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings โดยกำหนดให้ลูกค้าทุกรายต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
ภายใต้เงื่อนไขใหม่นี้ ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการถอน โอนเงิน หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่ทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้ เพื่อให้บัญชีคงมียอดเงินขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด
ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings เป็นบัญชีออมทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ 2 กรณี ได้แก่
1.กรณีการหักบัญชีอัตโนมัติที่ลูกค้าให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้า เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รวมถึงการชำระสินเชื่อหรือบัตรเครดิตกับธนาคาร
2.กรณีถอนเงินเพื่อปิดบัญชีที่สาขาของธนาคาร
ธนาคารระบุเพิ่มเติมว่า ลูกค้าควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือก่อนทำธุรกรรมทุกครั้ง และสามารถฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อให้มียอดเงินเพียงพอ โดยต้องคงเงินขั้นต่ำ 2,000 บาทไว้ในบัญชีตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้บริการบัญชี e-Savings ได้อย่างต่อเนื่อง.