LIQUI MOLY THAILAND เขย่าตลาดน้ำมันเครื่องไทย เปิดตัว “T-SERIES” เกมรุกพรีเมียมแมส ดึง “เบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก” เสริมพลังแบรนด์ ภายใต้แนวคิด ADVANCE YOUR DRIVE FOR THE DRIVERS

Liqui Moly เขย่าวงการยานยนต์ในประเทศไทยครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมน้ำมันเครื่องที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับสภาพการใช้งานในเอเชียโดยตรง นับเป็นก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนี สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดไทย พร้อมยกระดับมาตรฐานการปกป้องเครื่องยนต์ให้ก้าวล้ำกว่าที่เคยมีมา พร้อมดึง “เบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก” สร้างแรงขับเคลื่อนตลาด ภายใต้แนวคิด “ADVANCE YOUR DRIVE FOR THE DRIVERS” แบรนด์ที่ “เข้าใจคนขับ” เดินหน้าสร้าง Brand Loyalty และตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำมันเครื่องที่ผู้บริโภคจดจำมากที่สุดในโลกโมบิลิตี้ภายในปี 2030
นางศิริจิตต์ กาญจนบัตร ผู้บริหาร บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์จากเยอรมนี ก่อนขยายสู่การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์คุณภาพสูงแบบครบวงจร และสั่งสมประสบการณ์ในตลาดไทยยาวนานกว่า 40 ปี โดยมุ่งคัดสรรเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อผู้ใช้รถในประเทศไทยอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน Liqui Moly มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 4,000 รายการ วางจำหน่ายในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ รวมถึงผ่านการพิสูจน์สมรรถนะในสนามแข่งขันระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Formula 1 หรือ MotoGP เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเวทีที่ต้องการเทคโนโลยีหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสุดในสภาวะการใช้งานที่หนักที่สุด
สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่น้ำมันเครื่อง สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์แบบครบวงจร พร้อมจำหน่ายผ่านศูนย์บริการชั้นนำทั่วประเทศ เช่น B-Quik, Cockpit, Tyreplus, Auto1 และ Autoclik รวมถึงเครือข่ายร้านค้าและอู่พันธมิตรจำนวนมาก
นางศิริจิตต์ กล่าวอีกว่า การเปิดตัวน้ำมันเครื่อง T-Series ได้รับการพัฒนาเพื่อภูมิอากาศและลักษณะการใช้งานในเอเชียโดยเฉพาะ รองรับทั้งเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล ไฮบริด ระบบ Start-Stop มาตรฐานไอเสีย Euro 5 และ Euro 6 รวมถึงรถที่ติดตั้งระบบกรองอนุภาคไอเสีย DPF โดยการพัฒนาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการลงทุนจากสำนักงานใหญ่ประเทศเยอรมนี ในการส่งนักวิจัยจากโรงงานผลิตในประเทศเยอรมนี มาเพื่อควบคุุมมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำมันเครื่องในรุ่น T-Series ที่ผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งออกไปในทุกๆ ประเทศภูมิภาคเอเชีย
“การเปิดตัวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด แต่คือการยกระดับมาตรฐานน้ำมันเครื่องสำหรับผู้ขับขี่ในเอเชียทั้งหมด เราไม่ได้ต้องการเพียงนำสินค้าระดับโลกเข้ามาจำหน่าย แต่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงของผู้ขับขี่ไทยโดยเฉพาะ T-Series คือผลลัพธ์ของการวิจัยที่เข้าใจสภาพภูมิอากาศ สภาพการจราจร และพฤติกรรมการใช้งานในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง"
"ทุกขั้นตอนยังคงคุณภาพตามมาตรฐานเยอรมนี เพราะเป้าหมายของเราคือการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุด และสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน”พร้อมกันนี้ บริษัทยังเดินหน้ากลยุทธ์สร้างประสบการณ์ใช้งานจริง และสร้างแบรนด์ผ่านบุคคลต้นแบบ โดยร่วมมือกับ ปิยะเลิศ ใบหยก ในฐานะ Iconic ของแบรนด์ พร้อมร่วมกับ Top Secret Thailand ในการพัฒนาโครงการศูนย์บริการ Liqui Moly เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการและสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้ใช้รถ"
ด้าน ปิยะเลิศ ใบหยก หรือ เบียร์ ใบหยก เปิดเผยว่า เขารู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพเทคโนโลยีเยอรมันมาอย่างยาวนาน และใช้งานผลิตภัณฑ์กับรถทุกคันของตนเอง
“ผมมีรถหลายประเภท ทั้งรถสปอร์ต รถแต่ง และรถใช้งานประจำวัน ทุกคันผมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของลิควิ โมลี่ เพราะผมเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเยอรมันและผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง สำหรับ T-Series ผมมองว่าเหมาะกับประเทศไทยมาก เพราะถูกพัฒนามาเพื่อเครื่องยนต์เอเชียโดยเฉพาะ ผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้และพิสูจน์ด้วยตัวเอง ถ้าไม่ดีจริง ผมคงไม่ตัดสินใจร่วมทำโปรเจ็กต์นี้แน่นอน”
นางศิริจิตต์ กล่าวปิดท้ายว่า การเปิดตัวครั้งนี้ยังมาพร้อมการปรับทิศทางแบรนด์ระดับโลกภายใต้แนวคิด “FOR THE DRIVERS" แบรนด์ที่ “เข้าใจคนขับ” มุ่งสร้างประสบการณ์สำหรับผู้ขับขี่อย่างแท้จริง พร้อมวางเป้าหมายก้าวสู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการจดจำมากที่สุดในโลกโมบิลิตี้ภายในปี 2030
การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่คือการประกาศศักยภาพเทคโนโลยีระดับโลกที่พัฒนาเพื่อผู้ขับขี่ในเอเชียโดยเฉพาะ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่เวทีสากลอย่างเต็มรูปแบบ และกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่ทั้งวงการต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด และนี่คือจุดเริ่มต้นของมาตรฐานใหม่แห่งการดูแลเครื่องยนต์สำหรับผู้ขับขี่ยุคใหม่อย่างแท้จริง