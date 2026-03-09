xs
xsm
sm
md
lg

ซูเลียน รวมพลังสมาชิกแน่นฮอลล์ อัปสกิลธุรกิจ–สุขภาพ จัดสัมมนาใหญ่ เติมไฟความสำเร็จ พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ – บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและพลังแห่งความสำเร็จ เมื่อ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจขายตรงระดับสากล จัดกิจกรรมใหญ่รวมพลังสมาชิกจากทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ทางธุรกิจ และแรงบันดาลใจในการเติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ภายในงานเริ่มต้นด้วยกิจกรรม Q&A ไขเคล็ดลับสุขภาพ โดย CDM ทันตแพทย์ ยงเกียรติ พฤฒิวรกุลชัย ที่มาแบ่งปันความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมตอบทุกข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด ช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

บรรยากาศความสนุกยังถูกเติมเต็มด้วยไฮไลต์พิเศษ ฟรีคอนเสิร์ตจาก “แนนซี่ ท็อปไลน์คอมโบ้” ที่ยกขบวนความบันเทิงมาอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแสง สี เสียง และบทเพลงสุดมันส์ สร้างความคึกคัก เสียงหัวเราะ และเสียงปรบมือกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับสมาชิกที่มาร่วมงานอย่างอบอวล

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ งานสัมมนาใหญ่ “เจาะลึกแผนการตลาด…เข้าใจง่าย…ที่นี่ที่เดียว!!!” ภายใต้โครงการ Start Your Dream by ZHULIAN TEAM ซึ่งอัดแน่นด้วยเนื้อหาสำคัญสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐานการสร้างเครือข่าย เหตุผลของการทำธุรกิจ การวางโครงสร้างทีม การตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงเทคนิคการขยายองค์กรอย่างเป็นระบบ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณณัฐชานนท์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย MASTER RCD และ RCD ชั้นนำขององค์กร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง แนวคิดการทำธุรกิจ และกลยุทธ์การสร้างความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกทั่วประเทศ

ตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น ความหวัง และความเชื่อมั่นในเส้นทางธุรกิจของซูเลียน สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่ไม่เพียงมุ่งสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับสมาชิก แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้คนอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ สุขภาพ และแรงบันดาลใจในการเติบโตอย่างมั่นคง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของซูเลียนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจขายตรงที่มุ่งสร้างโอกาสและความสำเร็จให้กับสมาชิกทุกระดับ เดินหน้าสร้างพลังแห่งความสำเร็จให้เติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง



















ซูเลียน รวมพลังสมาชิกแน่นฮอลล์ อัปสกิลธุรกิจ–สุขภาพ จัดสัมมนาใหญ่ เติมไฟความสำเร็จ พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน
ซูเลียน รวมพลังสมาชิกแน่นฮอลล์ อัปสกิลธุรกิจ–สุขภาพ จัดสัมมนาใหญ่ เติมไฟความสำเร็จ พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน
ซูเลียน รวมพลังสมาชิกแน่นฮอลล์ อัปสกิลธุรกิจ–สุขภาพ จัดสัมมนาใหญ่ เติมไฟความสำเร็จ พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน
ซูเลียน รวมพลังสมาชิกแน่นฮอลล์ อัปสกิลธุรกิจ–สุขภาพ จัดสัมมนาใหญ่ เติมไฟความสำเร็จ พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน
ซูเลียน รวมพลังสมาชิกแน่นฮอลล์ อัปสกิลธุรกิจ–สุขภาพ จัดสัมมนาใหญ่ เติมไฟความสำเร็จ พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน
+5