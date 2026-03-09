ซูเลียน รวมพลังสมาชิกแน่นฮอลล์ อัปสกิลธุรกิจ–สุขภาพ จัดสัมมนาใหญ่ เติมไฟความสำเร็จ พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน

กรุงเทพฯ – บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและพลังแห่งความสำเร็จ เมื่อ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจขายตรงระดับสากล จัดกิจกรรมใหญ่รวมพลังสมาชิกจากทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ทางธุรกิจ และแรงบันดาลใจในการเติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ภายในงานเริ่มต้นด้วยกิจกรรม Q&A ไขเคล็ดลับสุขภาพ โดย CDM ทันตแพทย์ ยงเกียรติ พฤฒิวรกุลชัย ที่มาแบ่งปันความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมตอบทุกข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด ช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
บรรยากาศความสนุกยังถูกเติมเต็มด้วยไฮไลต์พิเศษ ฟรีคอนเสิร์ตจาก “แนนซี่ ท็อปไลน์คอมโบ้” ที่ยกขบวนความบันเทิงมาอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแสง สี เสียง และบทเพลงสุดมันส์ สร้างความคึกคัก เสียงหัวเราะ และเสียงปรบมือกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับสมาชิกที่มาร่วมงานอย่างอบอวล
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ งานสัมมนาใหญ่ “เจาะลึกแผนการตลาด…เข้าใจง่าย…ที่นี่ที่เดียว!!!” ภายใต้โครงการ Start Your Dream by ZHULIAN TEAM ซึ่งอัดแน่นด้วยเนื้อหาสำคัญสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐานการสร้างเครือข่าย เหตุผลของการทำธุรกิจ การวางโครงสร้างทีม การตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงเทคนิคการขยายองค์กรอย่างเป็นระบบ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณณัฐชานนท์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย MASTER RCD และ RCD ชั้นนำขององค์กร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง แนวคิดการทำธุรกิจ และกลยุทธ์การสร้างความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกทั่วประเทศ
ตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น ความหวัง และความเชื่อมั่นในเส้นทางธุรกิจของซูเลียน สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่ไม่เพียงมุ่งสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับสมาชิก แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้คนอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ สุขภาพ และแรงบันดาลใจในการเติบโตอย่างมั่นคง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของซูเลียนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจขายตรงที่มุ่งสร้างโอกาสและความสำเร็จให้กับสมาชิกทุกระดับ เดินหน้าสร้างพลังแห่งความสำเร็จให้เติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง