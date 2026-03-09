GREE เปิดโชว์รูมแห่งแรกในกรุงเทพฯ เสริมความแข็งแกร่งในตลาดเครื่องปรับอากาศของไทย

กรุงเทพฯ, 8 มีนาคม 2569 – GREE ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก เดินหน้าขยายตลาดในประเทศไทย เปิดตัว GREE Thailand Cooling Experience Center หรือโชว์รูมและศูนย์ประสบการณ์เทคโนโลยีระบบทำความเย็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย บริษัท ทีทีเอสเค จำกัด (TTSK Co., Ltd.) เพื่อเสริมศักยภาพการเข้าถึงลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจในตลาดเครื่องปรับอากาศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศูนย์แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ 572 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครโดยได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าโชว์รูมสินค้า แต่เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และทดลองใช้นวัตกรรมระบบทำความเย็น ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า ผู้รับเหมา วิศวกร และพันธมิตรในอุตสาหกรรม ได้สัมผัสเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศรุ่นล่าสุด พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบทำความเย็นที่เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนของประเทศไทย
การเปิดศูนย์ดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะตลาดยุทธศาสตร์ของ GREE ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดเครื่องปรับอากาศที่มีการเติบโตสูง จากปัจจัยด้านการขยายตัวของเมือง การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และอาคารพาณิชย์ รวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งปี ทำให้เครื่องปรับอากาศกลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน
ขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับ ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน คุณภาพอากาศภายในอาคาร และความทนทานของผลิตภัณฑ์ มากขึ้น โดยข้อมูลในอุตสาหกรรมระบุว่าเกือบ 47% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับระบบกรองอากาศเมื่อเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ สะท้อนแนวโน้มการใส่ใจสุขภาพและคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เมือง
Mr.Jared Yang ประธานบริษัท GREE ELECTRIC APPLIANCES (THAILAND) CO., LTD. กล่าวว่า ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการขยายธุรกิจของ GREE ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปิดศูนย์ประสบการณ์แห่งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีระบบทำความเย็นระดับโลกของบริษัทเข้ามาใกล้ตลาดไทยมากยิ่งขึ้น
“เราหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมสามารถเข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศของ GREE ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมเรียนรู้โซลูชันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สภาพอากาศเขตร้อนของประเทศไทย” Jared Yang กล่าว
ปัจจุบัน GREE ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์เครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยอันดับ 1 ของโลกในปี 2024 โดยมีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก พร้อมฐานการผลิตหลัก 18 แห่ง และสิทธิบัตรเทคโนโลยีกว่า 130,000 รายการ
ภายในงานมีการจัดแสดงโซลูชันระบบทำความเย็นหลากหลายประเภท ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ไปจนถึงระบบสำหรับอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยมีพื้นที่สำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ ห้องฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิค และพื้นที่จำลองการใช้งานระบบทำความเย็นในรูปแบบต่าง ๆ
หนึ่งในไฮไลต์ของเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดง คือ GREE Airy Series เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาสำหรับสภาพอากาศเขตร้อน โดยมาพร้อมระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่สามารถปรับการทำงานตามรูปแบบการใช้งานและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและรักษาความสบายภายในอาคาร
นอกจากนี้ ระบบยังมาพร้อมเทคโนโลยีการกระจายลมที่สามารถส่งลมได้ไกลขึ้น พร้อมฟังก์ชันลดความชื้นที่ช่วยให้สภาพอากาศภายในอาคารเหมาะสมกับการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงอย่างประเทศไทย รวมถึงระบบกรองอากาศหลายชั้นที่ช่วยยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ในด้านบริการ GREE ยังให้ความสำคัญกับการติดตั้งและการดูแลระบบในระยะยาว ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท ทีทีเอสเค จำกัด (TTSK Co., Ltd.) ซึ่งให้บริการตั้งแต่การออกแบบระบบ การติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ ไปจนถึงบริการหลังการขาย โดยที่ผ่านมา TTSK ได้ดำเนินโครงการระบบทำความเย็นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยหลายแห่ง ทั้งในกลุ่มโรงแรม ศูนย์การค้า ธุรกิจค้าปลีก และโรงงานอุตสาหกรรม
Mr. Wu Fan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีทีเอสเค จำกัด กล่าวว่า การเปิด GREE Thailand Cooling Experience Center ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีระดับโลกของ GREE เข้ากับตลาดประเทศไทย
“ศูนย์แห่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมได้เข้าใจมาตรฐานเทคโนโลยีของ GREE มากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบทำความเย็น รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต” Wu Fan กล่าว
ในอนาคต GREE มีแผนเดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน ทนทาน และตอบโจทย์การใช้งานในสภาพอากาศเขตร้อน เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบทำความเย็นและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับตลาดไทย