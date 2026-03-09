จบดราม่าด้วย Data! กางงบ 3 ล้าน เนรมิตระบบ "สแกนหน้า-แอปจองคิว" พลิกโฉมสอบเตรียมอุดมฯ ฉบับ Startup

'วรเชษฐ์ อริยทรัพย์กมล' นักวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยตีแผ่ปัญหาการสอบเตรียมอุดมฯ ได้งัดโมเดล Startup เข้ามาตอกกลับแนวคิดแบบเดิมๆ โดยกางตัวเลขให้เห็นชัดว่า จากรายได้ค่าสมัครสอบ 7 ล้านบาท แค่แบ่งงบไม่ถึง 3 ล้าน ก็สามารถพลิกโฉมสนามสอบด้วย AI สแกนหน้า, ระบบฝากของ QR Drop และเครื่องสแกน 3 มิติได้แล้ว งานนี้เจ้าตัวทิ้งท้ายเจ็บจี๊ดถึงผู้ใหญ่ที่ชอบอ้างว่า 'ให้เด็กฝึกความอดทน' ว่าความจริงแล้วมันคือ 'ความมักง่ายของผู้ใหญ่' ที่ขาดวิสัยทัศน์
จากกรณี ดรามาสอบโรงเรียนดัง ทั้งนี้พบว่ามีนักวิชาการและวิทยากรหลายหลากอาชีพเข้ามาร่วมโพสต์แสดงความคิดเห็นไปเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ รวมไปถึง วรเชษฐ์ อริยทรัพย์กมล เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล ได้เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งโดยได้นำเสนอทางออกสำหรับปัญหาการจัดการสอบเตรียมอุดมฯ ด้วยมุมมองแบบ Startup และการใช้เทคโนโลยี โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“"เก่งแต่วิจารณ์ ทำไมไม่ลองเสนอทางออกบ้างล่ะ"
ได้ครับ... จัดให้!
โพสต์นี้ผมจะมาเสนอ Solution ในมุมมองของคนที่เคยทำ Startup และทำงาน System Analysis มาก่อน
เรามาคุยกันด้วย Data และความเป็นไปได้
ผมยืนยันคำเดิมว่า เราไม่จำเป็นต้องลดมาตรฐาน หรือแก้กฎเหล็กเพื่อคนส่วนน้อยครับ
แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีคือ การปรับปรุง User Experience ให้ทุกคนสามารถเข้าสอบได้อย่างราบรื่น... แบบที่มันควรจะเป็นตั้งนานแล้ว!
มาดูตัวเลขแฟร์ๆ กันครับ
การสอบครั้งนี้เก็บค่าสมัครคนละ 500 บาท เด็กสอบเกือบ 14,000 คน
แปลว่าผู้จัดมีเงินงบประมาณ 7,000,000 บาทสำหรับการจัดงาน 1 วัน
หลายคนอาจจะเถียงว่า 7 ล้านบาท ต้องเอาไปจ่ายค่าเช่าอิมแพ็ค ค่าพิมพ์ข้อสอบ ค่าจ้างครูคุมสอบ บลาๆๆ
ถูกต้องครับ
ดังนั้นหากผมได้เป็น "ผู้อำนวยการศูนย์สอบเตรียมอุดมศึกษา" ในปีหน้า ผมจะรื้อระบบการจัดการแบบเดิมที่ผลักภาระให้เด็กทิ้ง และเปลี่ยนมาใช้โมเดล User-Centric Logistics
ผมจะเสนอ Tech-Driven Logistics ที่เป็นส่วน Upgrade ระบบการจัดการหน้างานทั้งหมด โดยจำกัดงบประมาณให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 3 ล้านบาท (เพื่อให้เหลืออีก 4 ล้านเป็นค่าเช่าสถานที่และค่าจัดสอบปกติกันแบบสบายๆ)
มาดูกันว่างบแค่นี้ เราทำอะไรให้มันดีกว่าการปล่อยให้เด็กร้องไห้ทิ้งเงินบนพื้นได้บ้าง... Let's dig in!
—————
Startup Solutions พลิกโฉมสนามสอบ
—————
1. ทลายคอขวดด้วยการกระจายศูนย์สอบ + AI Face Scan
ลดความแออัด: เช่าฮอลล์จัดตั้งศูนย์สอบภูมิภาค (เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา) ลดจำนวนคนที่ต้องแห่มาเมืองทองฯ
เดินผ่านประตูใน 3 วินาที: ตอนสมัครสอบให้เด็กทำ e-KYC สแกนใบหน้า วันสอบจริงตั้งกล้อง AI Face Scan หน้าประตู เดินผ่านไฟเขียวติด เข้าฮอลล์ได้เลย ไม่ต้องใช้คนเพ่งหน้าเทียบกับบัตรประชาชนทีละคน
💰งบประมาณ : 1,200,000 บาท
(ค่าเช่าฮอลล์ต่างจังหวัด 3 แห่ง + ค่าระบบ e-KYC API และเช่าอุปกรณ์หน้าประตู)
2. จบปัญหาของหายด้วย ถุงใสยังชีพ + QR Drop
Clear Bag Policy: ซื้อถุงซิปล็อคใส A4 แจกเด็กทุกคนตั้งแต่หน้าประตู ของจำเป็นอย่าง เงินสด, ยาดม, บัตรประชาชน, พระเครื่อง ให้ใส่ถุงนี้ถือเข้าห้องไปวางใต้เก้าอี้ โปร่งใส 100%
ฝากกระเป๋าไร้สัมผัส: กระเป๋าใบใหญ่ ใช้ระบบ QR Drop จองคิวฝากของออนไลน์ สแกน QR แล้วเก็บเข้าชั้นวางแยกตามบล็อกที่นั่ง ไร้การจดกระดาษ ไม่มีของหาย
💰งบประมาณ: 360,000 บาท
(ค่าถุงใส 15,000 ใบ = 80,000 บาท + ค่าเช่าชั้นวางและทำระบบ QR Web App = 280,000 บาท)
3. กันทุจริตแบบรักษาศักดิ์ศรีด้วย Millimeter Wave Scanner
เลิกใช้ไม้สแกนโลหะแบบมือถือที่ร้องบี๊บๆ ทุกครั้งที่เจอสร้อยพระหรือหัวเข็มขัด
เช่าตู้สแกน 3 มิติ (แบบที่ใช้ในสุวรรณภูมิ) มาตั้งหน้าด่าน เครื่องนี้แยกแยะได้ทันทีว่าอะไรคือสร้อยมรดกตา อะไรคือหูฟังบลูทูธทุจริต เด็กชูมือ 3 วินาทีผ่าน ไม่ต้องลูบคลำให้เสียเวลาและเสียความรู้สึก
💰งบประมาณ: 600,000 บาท
(ค่าเช่าตู้สแกนขั้นสูง 10 เครื่อง สำหรับใช้งาน 1 วัน)
4. มื้อเที่ยงไร้เงินสด ด้วย Pre-order Bento
ประกาศให้พื้นที่สอบเป็น Cashless 100% เด็กไม่ต้องกำเงินสดมาเผื่อ
เด็กสั่งข้าวกล่องล่วงหน้า และตัดบัตรจ่ายเงินตั้งแต่อยู่บ้าน (ค่าข้าวเด็กจ่ายเอง) พักเที่ยงปุ๊บ โชว์ Barcode ในมือถือ หรือกระดาษที่พรินต์มา รับข้าวได้เลย บริหารคิวเป๊ะ Food Waste เป็นศูนย์ ไม่ต้องวิ่งหน้าตั้งไปแย่งกันซื้อ
💰งบประมาณ: 240,000 บาท
(ค่าพัฒนา/เช่าแพลตฟอร์มสั่งอาหารล่วงหน้า และค่าจ้างทีมงานจัดการคิวแจกข้าว)
5. ศูนย์บัญชาการเบ็ดเสร็จด้วย LINE OA & รถห้องน้ำ VIP
สร้าง LINE OA มีแผนที่ในร่ม นำทางเด็กไปที่โต๊ะ
เช่ารถห้องน้ำติดแอร์ VIP มาเสริมด้านนอก 15 คัน ผูกระบบ Live Dashboard ใน LINE ให้ดูแบบเรียลไทม์ว่า "ห้องน้ำโซน A ว่าง" คนจะได้ไม่กระจุก
ตั้งทีม Paramedic ขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสแตนด์บาย เด็กเป็นลมหรือ Panic แจ้งผ่าน LINE ทีมแพทย์ชาร์จตัวถึงที่ใน 2 นาที
💰งบประมาณ: 480,000 บาท
(ค่าเช่ารถห้องน้ำ VIP 15 คัน = 250,000 บาท + ทีมแพทย์ฉุกเฉินและระบบ LINE OA = 230,000 บาท)
📊 สรุปงบประมาณการแก้ปัญหา (Total Upgrade Cost): 2,880,000 บาท
เห็นไหมครับ... งบแค่ 2.9 ล้านบาท (จากรายรับ 7 ล้านบาท)
เหลือเงินอีกตั้ง 4.1 ล้านบาท ให้เป็นค่าเช่าสถานที่และจัดการสอบตามปกติได้อย่างเหลือเฟือ!
เพิ่มเติมการแก้ปัญหาแบบไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีมาก แต่เพิ่มการจัดการที่ดี
6. Drop & Go + Parent Village (แยกโซนผู้ปกครองเด็ดขาด)
ตั้งจุด Drop-off ที่ชัดเจน ห้ามรถผู้ปกครองจอดแช่หน้าฮอลล์เด็ดขาด
สร้าง Parent Village ในฮอลล์ข้างเคียงหรือเต็นท์ติดแอร์ที่ห่างออกไป พร้อมจัดจอถ่ายทอดสดบรรยากาศหน้าห้องสอบ และมีระบบ SMS แจ้งเตือนเมื่อเด็กสอบเสร็จ เพื่อลดการยืนออหน้าประตู
7. Room-Based Deposit กระจายจุดฝากไว้หน้าห้อง/โซนสอบย่อย
ยกเลิกจุดรับฝากของรวมหน้าฮอลล์ เปลี่ยนเป็นจุดฝากของตาม "บล็อกที่นั่ง" (เช่น โซน A1-A5 ฝากที่ชั้นวางของด้านหลังโซนตัวเอง)
ใช้ระบบตะกร้าพลาสติกหรือชั้นวางรองเท้าแบบมีหมายเลขตรงกับเลขที่นั่งสอบ เด็กเดินไปที่โซนของตัวเอง วางกระเป๋าในช่องหมายเลขตัวเอง ซึ่งอยู่ในสายตาของกรรมการประจำโซน
8. การป้องกันการก่อการร้ายและความปลอดภัย
ประสานงานหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
ตั้งจุดคัดกรองแบบ Walk-through Metal Detector ที่ประตูทางเข้าใหญ่ทุกจุด โดยปรับระดับเซ็นเซอร์ให้พอดี (สแกนอาวุธ แต่ไม่ดังกับกระดุมโลหะหรือตะขอเสื้อนักเรียน เพื่อความรวดเร็ว)
มีกล้อง CCTV เคลื่อนที่ (Mobile CCTV) และโดรนบินสำรวจพื้นที่รอบนอก เพื่อจัดการจราจรและเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย
—————
เทคโนโลยีพวกนี้ไม่ใช่เรื่องไซไฟ เราจัดคอนเสิร์ตระดับโลกคนหลักแสนได้ไหลลื่น เรามีแอปธนาคารที่เจ๋งเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย
ปัญหาหน้าฮอลล์อิมแพ็ค จึงไม่ใช่เรื่อง "งบ 7 ล้านไม่พอ" หรือ "เด็กไม่รอบคอบ"
แต่มันคือปัญหาของ "ระบบที่ขาดวิสัยทัศน์" สำหรับผู้ใหญ่ที่ยังคงยืนกรานบอกว่า "ก็ทนๆ ไปเถอะ แค่วันเดียว ฝึกความอดทนให้เด็ก..."
ผมอยากถามกลับสั้นๆ คำเดียวครับว่า...
"ความลำบากที่สามารถจัดการได้ด้วยเทคโนโลยีและสติปัญญา... เราควรเรียกว่าการฝึกความอดทน หรือ ความมักง่ายของผู้ใหญ่ครับ"
เลิกสร้างลานประหารความฝัน แล้วผลักภาระให้เด็กอายุ 15 ต้องมาดิ้นรนแก้ปัญหาหน้างานเองเถอะครับ
พวกเขาเดินทางมาเพื่อ "พิสูจน์ความรู้" ไม่ได้มาเพื่อ "ฝึกเอาชีวิตรอด"
ถ้าเราเห็นปัญหาแต่เราไม่คิดจะแก้ไขมัน และเพิกเฉยต่อมัน
นั่นคือจุดที่ทำให้เราไม่พัฒนา และถอยหลังลงคลอง ในยุคที่โลกเราหมุนเร็วขึ้นทุกวันครับ
โอนลี่ (Only) - Only Data Driven“