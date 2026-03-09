สาวลพบุรีโอด!! เสาไฟโซล่าเซลล์ตั้งขวางหน้าประตู เผยร้องเรียนแล้วแต่ช่างยันต้องลงจุดเดิม

สาวลพบุรีโพสต์ตัดพ้อ หลังเทศบาลติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ใหม่ แต่ดันตั้งขวางทางเข้า-ออกหน้าบ้านพอดี เผยพยายามทักท้วงช่างหน้างานแล้วแต่ไม่เป็นผล เหตุเพราะกลัวตรวจรับงานไม่ผ่าน
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เพจ “เที่ยวเมืองลิง : เช็คอินลพบุรี” โพสต์ภาพหลังเทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่เสาไฟดังกล่าวได้ติดตั้งขวางบริเวณหน้าบ้านทางรถเข้าออก
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ระดับนโยบายมาดี เพิ่มแสงสว่างในเมืองลพบุรี ขอปรบมือรัว มันสว่างไสวมากจริงๆ ทำให้ลพบุรีน่าอยู่ แต่พอมาระดับคนวางแผนงาน ระดับช่าง เข้าใจว่าอาจมีระยะห่างระหว่างเสา เพื่อส่งงาน ขยับจุดก็กลัวความผิด กลัวตรวจงานไม่ผ่าน เลยไม่ขยับให้
ส่วนเราก็พยายามทำหน้าที่ของเจ้าของบ้านดีที่สุดแล้ว ทั้งคุยหน้างานกับช่าง คนคุม ทำเรื่องร้องเรียนให้เคลื่อนย้ายตำแหน่งก่อนจะขุดเจาะหลายรอบ ไม่เป็นผล
ความถูกต้อง อาจจะไม่ถูกใจเรา เสาไฟโซล่าเซลล์กลางบ้าน มันก็ขับรถเข้าออกบ้าน ยากขึ้นจริง แต่เราทำได้ รับสภาพได้ ทั้งที่ไม่เต็มใจ
* ส่งงาน ตรวจงานผ่านแล้ว อยากให้ใช้ดุลพินิจอีกครั้ง พิจารณาเคลื่อนย้ายเสาอีกสักนิด ให้อยู่ระหว่างบ้านข้างๆก็คงจะดี จะขอขอบคุณมากจ้า”