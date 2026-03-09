ลานประหารความฝัน! สะท้อนวิกฤตสอบเตรียมอุดมฯ เมื่อการศึกษาไทยบีบให้เด็กต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอด

ภาพแบงก์ร้อยเกลื่อนพื้นและน้ำตาของเด็กวัย 15 ที่ต้องทิ้งสร้อยพระมรดกตา... ไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าเด็กไม่อ่านกฎ แต่นี่คือ 'ใบเสร็จ' ประจานความพังพินาศของการศึกษาไทย! ล่าสุด 'Worachate Ariyasubkamol' นักวิเคราะห์ข้อมูลและติวเตอร์รุ่นเก๋า ออกมาโพสต์ร่ายยาวชำแหละความอำมหิตของระบบที่บีบให้เด็กต้องห้ำหั่นกันในอัตราส่วน 1:9 เพื่อแย่ง 'ตั๋วทองคำ' สู่อนาคต พร้อมซัดผู้ใหญ่ที่เอาแต่โทษเด็กว่ามักง่าย ทั้งที่ต้นตอที่แท้จริงคือความล้มเหลวของรัฐที่ไม่สามารถสร้างโรงเรียนคุณภาพให้ครอบคลุม จนเปลี่ยนการศึกษาให้กลายเป็นลานประหารความฝันของคนรากหญ้า
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Worachate Ariyasubkamol“ นักวิเคราะห์ข้อมูล และ นักวางแผนกลยุทธ์ ออกมาโพสต์ข้อความ เจาะลึกถึงรากเหง้าปัญหาการศึกษาไทย ผ่านเหตุการณ์ดราม่าหน้าสนามสอบเตรียมอุดมฯ บทความนี้สะท้อนความเจ็บปวดและตีแผ่โครงสร้างที่เหลื่อมล้ำได้อย่างเฉียบขาด โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“มีอยู่ภาพนึงเมื่อวานที่ผมไถฟีดเจอ แล้วทำให้ผมต้องมาเขียนบทความวันนี้
ไม่ใช่ภาพดาราส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์
ไม่ใช่ภาพพอร์ตหุ้นสีเขียว
แต่เป็นภาพ "แบงก์ร้อย แบงก์ยี่สิบ" ปลิวว่อนเกลื่อนพื้น หน้าฮอลล์อิมแพ็ค เมืองทองธานี
และที่บีบหัวใจที่สุด... คือภาพของเด็กอายุ 15 ที่ต้องยอมทิ้ง "สร้อยพระหลวงปู่ทวด" มรดกชิ้นสุดท้ายของคุณตา ให้กับคนแปลกหน้าที่สุดท้ายก็เชิดหายไป
ทำไมประเทศนี้ถึงบีบให้เด็กคนนึง ต้องทิ้งสมบัติที่มีค่าทางใจที่สุดในชีวิต
คำตอบคือ... เพื่อแลกกับตั๋วเข้าสอบ "เตรียมอุดมศึกษา"
ในฐานะติวเตอร์ที่คลุกคลีกับเด็กมาเกือบ 30 ปี เป็นวิศวกร และเป็นพ่อคนหนึ่ง
วันนี้เรามาแกะรอยเรื่องนี้กันครับ ว่าทำไมการศึกษาไทยถึงบีบคั้นผู้คนได้อำมหิตขนาดนี้... Let's dig in!
—————
สารบัญความล้มเหลวเชิงโครงสร้างระบบการศึกษาไทย
◾️ น้ำตาหน้าอิมแพ็ค กับกติกา 1:9
◾️ สถิติห้อง 126... ตั๋วทองคำที่ใครก็อยากได้
◾️ ตรรกะคนรอดกับการโทษเหยื่อ
◾️ ลูปนรก 30 ปี และงบ 3.5 แสนล้านที่หายไป
◾️ โดมิโนเอฟเฟกต์ และทางออกของคนรวย
◾️ บทสรุป: หยุดผลิต "ผู้รอดชีวิต" บนซากปรักหักพังของความหวัง
—————
🔴 น้ำตาหน้าอิมแพ็ค กับกติกา 1:9
1- สอบเกือบหมื่นสี่พันคน รับแค่พันห้า นี่คือยอดคนแห่มาสอบที่สูงสุดในรอบ 18 ปี ด้วยอัตราส่วน 1:9
2- ดราม่าบังเกิดเพราะ "กติกาเหล็ก" ห้ามนำสารพัดสิ่งเข้าห้องสอบเด็ดขาด ทั้งกระเป๋าตังค์ เงินแบงก์ต่างๆ นาฬิกาข้อมือ ไปจนถึงสร้อยคอ ซ้ำร้ายจุดฝากของคิวยังยาวเหยียดทะลุฮอลล์ ในขณะที่เข็มนาฬิกากำลังเดินบีบหัวใจเข้ามาทุกวินาที
3- ลองหลับตาจินตนาการดูสิครับ... เด็กอายุ 14-15 ปี หลายคนนั่งรถทัวร์ข้ามคืนมาจากต่างจังหวัดคนเดียว พ่อแม่ไม่มีเงินพอที่จะลางานมาส่ง ไม่มีบอดี้การ์ดคอยถือของให้หน้าประตู
4- พอสร้อยพระหลวงปู่ทวดที่แม่กำชับนักหนาว่าให้ใส่ติดตัว โดนเครื่องสแกนโลหะร้องเตือน เด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องจำใจฝากของดูต่างหน้าตาไว้กับป้าแปลกหน้าที่หายเข้ากลีบเมฆ... ส่วนเด็กคนอื่นๆ ยอมกำเงินค่าข้าว ค่ารถตู้กลับบ้าน สาดทิ้งไว้กับพื้น
5- ในเสี้ยววินาทีที่เสียงประกาศเรียกเข้าห้องสอบดังขึ้น "อนาคต" มันมีมูลค่าแพงกว่าเศษเงินและมรดก นี่ไม่ใช่แค่การสอบครับ แต่มันคือ Hunger Games ของแท้ ที่บีบให้เด็กต้องหักห้ามใจเพื่อเอาชีวิตรอด
—————
🔴 สถิติห้อง 126... ตั๋วทองคำที่ใครก็อยากได้
6- ทำไมเด็กต้องดิ้นรนยอมทิ้งทุกอย่างขนาดนี้ ทำไมไม่เรียนใกล้บ้าน ผมจะกางสถิติให้ดูครับ
7- ลองไปดูสถิติของเด็กเตรียมอุดมฯ รุ่น 85 ห้อง 126 (ห้องคิงวิทย์-คณิต)
8- เด็กแค่ห้องเดียว... สอบติดแพทย์จุฬาฯ 24 คน ศิริราช 6 คน รามาฯ 1 ม.อ. 1... รวมแค่หมอคือ 32 คน! นี่ยังไม่นับวิศวะคอม จุฬาฯ ทันตะ เภสัช และคนที่สอบชิงทุนบินไปเรียน UK, สิงคโปร์, ฮ่องกง
9- แถมอันดับ 2 กสพท. ของประเทศ ก็ยังมาจากห้องนี้
10- ผมเรียนจบวิศวะ จุฬาฯ มา ผมเห็นกับตาว่าเพื่อนร่วมรุ่นเกือบ 1 ใน 3 เดินมาจากเตรียมอุดมฯ ในขณะที่โรงเรียนท็อปสุดของเชียงใหม่อย่างมงฟอร์ต มีหลุดเข้าไปแค่ 6 คน... คุณเห็นภาพหรือยังครับ
11- ที่นี่ไม่ใช่แค่โรงเรียน แต่มันคือ "ลิฟต์ความเร็วสูง" ที่จะการันตีที่นั่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ และสร้าง Connection ไปตลอดชีวิต ในประเทศที่ความเหลื่อมล้ำสูงปรี๊ด ไม่แปลกเลยที่เด็กและพ่อแม่ จะยอมแลกทุกสิ่งเพื่อเบียดตัวเองเข้าไปยืนในลิฟต์ตัวนี้ให้ได้
—————
🔴 ตรรกะคนรอดกับการโทษเหยื่อ
12- พอเกิดเรื่อง มีผู้ใหญ่หลายคนโพสต์สเตตัสสอนเด็กว่า "ก็กฎคือกฎ สมัยก่อนฉันนั่งรถทัวร์เข้ากรุงมาสอบคนเดียวยังทำได้เลย เด็กสมัยนี้ไม่อ่านระเบียบการเอง ไม่รู้จักวางแผน"
13- ฟังนะครับคุณ... การที่คุณรอดจากระบบที่สับปะรังเคในอดีตมาได้ ไม่ได้แปลว่าระบบนั้นมันถูกต้อง!
14- การเอากติกาแข็งทื่อกระดาษแผ่นเดียว มาจับกับแพนิกของเด็กหมื่นสี่พันคน โดยที่โครงสร้างพื้นฐานหน้างานรองรับไม่ไหว แล้วพอเด็กลนลานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็ผลักภาระไปด่าว่าเด็กไม่เตรียมตัว...
15- มันคือการโทษเหยื่อแบบมักง่าย ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยจนน่าขนลุก การโยนความผิดให้เด็กอายุ 15 มันง่ายกว่าการยอมรับว่า "ผู้ใหญ่จัดการล้มเหลว" ใช่มั้ยครับ
—————
🔴 ลูปนรก 30 ปี และงบ 3.5 แสนล้านที่หายไป
16- ผมเป็นติวเตอร์มายืนอยู่หน้ากระดานเกือบ 30 ปี เชื่อมั้ยครับว่าภาพเด็กต่างจังหวัดแบกกระเป๋าแห่เข้ากรุงมาสอบ... ผ่านไปสามทศวรรษ มันไม่เคยเปลี่ยนเลยสักนิดเดียว
17- ที่น่าตลกร้ายและเจ็บปวดที่สุดคือ ปีงบประมาณ 2569 กระทรวงศึกษาธิการ ได้งบแผ่นดินไปถึง 355,108 ล้านบาท!
18- แต่เงินมหาศาลขนาดนั้น กลับไปกองอยู่ที่เงินเดือนครูและบุคลากรเกือบ 2 แสนล้าน ส่วนงบลงทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศ... มีแค่เศษเนื้อข้างเขียง แบ่งกันหลักพันล้าน
19- รัฐไม่เคยมีความตั้งใจจริงทางการเมืองที่จะก๊อปปี้โมเดลสร้าง "เตรียมอุดม 2, 3, 4" ให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาค ของดีเลยมีจำกัดจำเขี่ย และทิ้งเด็กต่างจังหวัดส่วนใหญ่ของประเทศให้เผชิญยถากรรม
—————
🔴 โดมิโนเอฟเฟกต์ และทางออกของคนรวย
20- ผลที่ตามมาคืออะไร
โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กและโรงเรียนใกล้บ้านในต่างจังหวัด ทยอยตายลงอย่างช้าๆ เพราะผู้ปกครองหมดศรัทธา ยอมกู้หนี้ยืมสินเพื่อส่งลูกเข้ากรุง
21- เด็กวัยรุ่นต้องตื่นตีสี่ ฝ่ารถติด แบกความคาดหวังของตระกูล อ่านหนังสือจนสว่างคาตา สุขภาพจิตพังพินาศตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
22- ส่วนคนรวยระดับบนสุดน่ะเหรอครับ เขาไม่ลดตัวลงมาคลุกฝุ่นแย่งชิงในเกมนี้หรอก เขาจ่ายปีละล้านส่งลูกเรียนอินเตอร์ Tier 1 ซื้อสังคม ซื้อเวลา ซื้อพัฒนาการที่ถูกต้องให้ลูกไปตั้งนานแล้ว
23- ระบบที่บิดเบี้ยวนี้ เลยกลายเป็นตาข่ายที่รัดคอให้ "ชนชั้นกลาง" และ "คนรากหญ้า" ต้องดิ้นรนกระอักเลือดกันอยู่ฝ่ายเดียว
—————
🔴 บทสรุป: หยุดผลิต "ผู้รอดชีวิต" บนซากปรักหักพังของความหวัง
24- ภาพแบงก์ร้อยเกลื่อนพื้นหน้าอิมแพ็ค และน้ำตาของเด็กที่สูญเสียมรดกชิ้นสุดท้ายของคุณตา ไม่ใช่แค่ดราม่าชั่วข้ามคืน
25- แต่มันคือ "ใบเสร็จ" ที่ประจานความพังทลายของรัฐ และเป็นรากของปัญหาเดียวกับ "ค่าติวอนุบาล 3 แสนบาท" ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเปี๊ยบเลยครับ!
26- ทั้งเด็กอนุบาลวัย 5 ขวบที่ถูกพ่อแม่จับติว 7 วันรวดเพื่อสอบเข้าสาธิต... และเด็กวัย 15 ที่ต้องยืนร้องไห้เคว้งคว้างหน้าห้องสอบเตรียมอุดมฯ... พวกเขาไม่ใช่คนผิด ไม่ใช่คนไม่รอบคอบ แต่พวกเขาคือ "เหยื่อ" ของระบบที่อำมหิตเหมือนกัน
27- งบประมาณแผ่นดิน 3.5 แสนล้านบาท จะมีประโยชน์อะไร ถ้ารัฐไม่สามารถสร้างโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ จนสวัสดิการการศึกษาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น "ตั๋วคนรวย" และ "สนามรบของคนรากหญ้า"
28- เลิกด่าเด็กที่ทิ้งสร้อยพระ เลิกแซะพ่อแม่ที่ยอมกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่าติวหลักแสน แล้วหันไปชี้หน้าตั้งคำถามกับโครงสร้างรัฐดีกว่าครับ... ว่าเมื่อไหร่ผู้มีอำนาจจะหยุดแช่แข็งประเทศ แล้วเลิกสร้างลานประหารความฝัน เพื่อผลิตแค่ "ผู้รอดชีวิต" เพียงหยิบมือเสียที
29- ประเทศที่เจริญแล้ว... จะไม่บังคับให้เด็กอายุ 15 ต้องเลือกระหว่าง 'ตั๋วสู่อนาคต' กับ 'สมบัติที่มีค่าทางใจที่สุดในชีวิต' หรอกครับ
30- เราไม่ได้ต้องการสนามสอบที่คัดเฉพาะเด็กที่อึดที่สุด ที่พร้อมจะทิ้งทุกอย่างหน้าประตูเพื่อเอาตัวรอด
แต่เราต้องการ "ระบบ" ที่ดีพอ... ที่ทำให้เด็กไทยทุกคน ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน ทรัพยากรในกระเป๋าจะมีเท่าไหร่ ก็สามารถเดินเข้าโรงเรียนใกล้บ้าน... ด้วยความรู้สึกปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง!
ถ้าคุณอ่านมาถึงบรรทัดนี้... ผมเชื่อว่าคุณคง "เจ็บและจุก" กับระบบนี้ไม่ต่างกัน
อย่าปล่อยให้ภาพเงินเกลื่อนพื้น และน้ำตาของเด็กวัย 15 เป็นแค่ดราม่าที่ถูกลืมใน 3 วัน
แชร์โพสต์นี้ออกไปครับ ส่งเสียงไปกระแทกคนทำนโยบาย ให้เขารู้ว่าเราจะไม่ยอมก้มหน้าทนกับระบบที่กดขี่อนาคตลูกหลานเราอีกต่อไป
แล้วคุณล่ะครับ เคยเจ็บปวดกับสนามสอบแบบนี้ หรือกำลังเหนื่อยล้ากับการหาโรงเรียนให้ลูกอยู่มั้ย
คอมเมนต์ระบายกันมาได้เลย ผมรออ่านและพร้อมแลกเปลี่ยนกับทุกคนครับ!
ถ้าชอบการชำแหละปัญหาแบบถึงแก่น ขยี้ด้วยความจริงที่ไม่อิงโลกสวย ฝากกดติดตาม FB นี้ไว้ด้วยครับ แล้วมาเปิดตาสังคมไปด้วยกัน“