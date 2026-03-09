อ.ปิง ชี้ดราม่าสอบเตรียมอุดมฯ สะท้อน "ไทยสไตล์" กติกามีไม่ทำตาม เรียกร้องสนองความต้องการตัวเอง

'อ.ปิง' วิทยากรด้านตลาดทุนชั้นนำ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาและดุดัน โดยชี้ให้เห็นว่ารากเหง้าของปัญหานี้คือความ 'ไร้วินัย' ของคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับกติกาของส่วนรวม ขาดการวางแผน และมักจะโวยวายเมื่อไม่ได้ดั่งใจ พร้อมเปรียบเปรยว่ากลุ่มคนที่รับกติกาง่ายๆ ไม่ได้ ก็มักจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่ชอบแหกกฎจราจรในชีวิตจริง ถือเป็นการสะท้อนคุณภาพของคนในสังคมได้อย่างเจ็บปวด
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. "อ.ปิง" หรือ "พี่ปิง" นักกลยุทธ์การลงทุนและวิทยากรด้านตลาดทุนชั้นนำของประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกรณี ดราม่ากติกาการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ แบบตรงไปตรงมาและดุดัน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เอาแต่ได้ ไร้วินัย ขาดใส่ใจ คือไทยแท้
.
การสอบเข้า รร. เตรียมอุดม ที่มันเป็นดราม่าได้ เพราะนี่แหละคือ “ไทยสไตล์”
.
1. กฎกติกามีไว้เพื่อจัดการส่วนรวม แต่ฉันจะเอาอีกอย่าง ทำไมไม่ทำแบบนั้น ทำไมไม่ทำแบบนี้ ทั้งๆที่ปัญหาที่แท้จริงคือการที่ตัวเอง ไม่มีการวางแผนและเตรียมตัวปฎิตัวให้ได้ตามกติกาหรือข้อบังคับ
.
2. ประกาศมีไว้ ไม่อ่าน หรืออ่านแต่ไม่ยอมทำความเข้าใจ ขนาดกติกาง่ายๆ ยังไม่เข้าหัว จะเอาสติปัญญาที่ไหนไปสอบเข้า รร.เตรียมอุดม
.
3. พ่อแม่ ทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาล เรียกร้องไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น ชีวิตไม่เคยปฎิบัติตามกฎระเบียบ แต่กระสันอยากให้ลูกได้เรียน รร.เตรียมอุดม ไม่ใช่เพื่อให้ลูกเป็นนักเรียนที่ดีขึ้น แต่เพื่อตอบสนองความเสี้ยนของตัวเองโดยแท้
.
4. ทำไมตั้งกฎกติกาแบบนี้ มี 108 วิธี แต่เลือกวิธี 109 บลาๆ บ่นด่าทุกอย่าง เอ่อ เค้าไม่ขอร้องให้ลูกคุณไปสอบนะครับพี่ จะมาเรียกร้องอะไรนักหนา ประกาศเค้าก็ชัดเจน ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องมาสอบ นี่ตัดดสินใจมาแล้ว จะมาเรื่องมากอะไรอีก
.
5. ก่อนจะถามว่า “ห้ามเอาเงินเข้าไปทำไม” ช่วยถามตัวเองก่อน “แล้วจะเอาเงินเข้าไปทำไม” จะไปซื้อของอะไรในห้องสอบ โต๊ะสอบไม่ใช่ชั้นวางของในเซเว่นนะ
.
6. นั่งอ่าน Comment แล้วได้แต่ส่ายหัว บรรดาคนไม่พอใจกติกา เดาได้เลยว่ามีนิสัยอย่างไร พวกนี้ สามารถพบเห็นได้ตามท้องถนนและบนทางด่วน ไร้ระเบียบวินัย ต่อแถวไม่เป็น อยากจอดคือจอด อยากแทรกคือแทรก อยากไปเร็วคือวิ่งไหล่ทาง
.
7. พูดง่ายๆคือ พ่อแม่ที่คุณภาพบัดซบ ตบชัก นั่นแหละ“