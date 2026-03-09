SunWaltz ประกาศจุดยืนต้าน Match Fixing วอนแก้ปัญหาระบบอาชีพนักกีฬาให้ยั่งยืน

ปัญหาการ 'ล้มกีฬา' (Match Fixing) ในวงการอีสปอร์ตไทยอาจไม่ได้เกิดจากแค่ความโลภส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว ล่าสุด 'ซัน-SunWaltz' นักพากย์และผู้วิเคราะห์เกมระดับแนวหน้า ได้ออกมาเปิดมุมมองสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างน่าสนใจ โดยชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของวงการที่ยังไม่แข็งแรงพอ และไม่สามารถสร้างความมั่นคงเพื่อเลี้ยงดูชีวิตนักกีฬาได้จริง คือช่องโหว่สำคัญที่เปิดทางให้ 'เสียงกระซิบแห่งความชั่วร้าย' เข้ามาครอบงำ พร้อมประกาศปณิธานขอใช้ประสบการณ์กว่า 20 ปี อุทิศตัวสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานวงการเกมไทยต่อไป
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “SunWaltz shoutcaster“ นักพากย์อีสปอร์ต และผู้วิเคราะห์เกมแถวหน้าของประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ แสดงจุดยืนต่อการล้มกีฬา และปณิธานเพื่อวงการอีสปอร์ตไทย ชี้ สาเหตุที่นักกีฬาหลายคนตกเป็นเหยื่อของการล้มกีฬา ส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างวงการอีสปอร์ตไทยที่ยังไม่แข็งแรงพอ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ผมอยากจะบอกทุกคนว่า ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวและเล่นการwนันเลยสักครั้ง แม้แต่บาทเดียว การบอกสิ่งนี้ ไม่ได้เป็นการบอกว่าผมเหนือกว่าใคร แต่เพื่อเป็นการยืนยันตัวผมเอง ในจุดยืนว่าผมจะไม่ยุ่งเป็นอันขาด เพราะผมเองก็ไม่ไว้ใจความโลภของตัวเองในบางจังหวะ
ผมเคารพสิทธิของคนที่ทำ ไม่นับเรื่องกฎหมายที่อาจจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรับความเสี่ยงกันเอาเอง เรื่องนี้ผมจะไม่ค่อยมีอคติเท่าไหร่ แต่เมื่อไรที่มันมีมากกว่าแค่นั้นมันลึกกว่านั้น นั่นคือสิ่งที่ผมจะไม่อาจยอมรับได้
สิ่งที่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้ในอาชีพการพากย์ของผม คือการได้ลุ้นทุกวินาทีของการใส่กันเต็มที่ของนักกีฬา สโมสร โค้ช แฟนคลับ ที่ทำให้พวกเราได้สนุกกับเกม แม้ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นแบบไหน ถ้าเกมไหนมันสนุกมากๆ ผมก็จะอินกับมันได้เป็นพิเศษ ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่หลายคนคิดเหมือนกัน ไม่นับกับเรื่องการเป็นแฟนคลับทีมใด หรือนักกีฬาคนไหน
แต่การเกิดการล้ม หรือสิ่งที่เรียกว่า Match Fixing มันเข้ามาพังทำลายสิ่งนี้ หลายครั้งหลายคราที่เราเห็นการกระทำแปลกๆ การกระทำที่ไม่เข้าใจ มันกลายเป็นการตั้งคำถามแทนแล้วว่า เขาพลาดจริงๆ หรือเขามีผลประโยชน์อย่างอื่นกัน แน่นะ ซึ่งมันทำให้รบกวนวิธีการคิดและการพากย์และมุมมองต่อ ผมได้มากเลยครับ
ก็เช่นเดียวกับนักกีฬาแทนที่จะเอาเวลาไปโฟกัสเกี่ยวกับผลงาน โฟกัสกับความเก่งตัวเอง ตอบแทนผลประโยชน์ของสโมสรที่เข้าให้ ตอบแทน สิ่งที่แฟนคลับสนับสนุน กลับกลายเป็นว่าต้องมาห่วงผลประโยชน์ระยะสั้น มันเป็นการหักหลังทุกคน รวมถึงผมด้วย
ส่วนหนึ่งผมมองว่าที่หลายอย่างมันฝังร่างลึกกับปัญหา นี้ ผมค่อนข้างมั่นใจว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ที่เราไม่รู้อย่างชัดเจน แต่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าถ้ามีความยั่งยืนจริง ส่วนใหญ่เวลาใครจะทำอะไรเสี่ยงๆ ที่ขัดต่อความถูกต้อง มักจะต้องชั่งน้ำหนักเสมอ ถ้าคนนั้นไม่ได้โลภมาก หรือว่า เป็นคนแย่จริงๆเขาก็ต้องคิดถึงความเสี่ยง ว่ามันคุ้มที่จะทำมันไหม
แต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำไปแล้วได้มา นั้นไม่คุ้มกับเวลาไม่คุ้มกับเงิน หรือถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ใหญ่ มันจะกลายเป็นว่า เสียงกระซิบของความชั่วร้ายมันจะเข้าหูคนพวกนี้ง่ายขึ้น ผมไม่ได้หาความชอบธรรมในการปกป้องคนเหล่านี้แต่มันจะดีกว่าไหม ถ้าเกิดโครงสร้างของการแข่งขันอีสปอร์ตไทยมันแข็งแรงกว่านี้มันยั่งยืนกว่านี้ และที่สำคัญมันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและชีวิตของเขาได้จริงๆ
ส่วนหนึ่งวงการเรานั้นมองแต่ไปข้างหน้า แต่ไม่ได้มองถึงคนด้านหลังที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในตอนนั้น แน่นอนทุกคนจะต้องพยายามด้วยตัวเองครับ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ ถ้าสภาพโครงสร้างแวดล้อมนั้นดีพอ หลายอย่างที่แย่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับ พอเห็นทุกคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ดี การที่ผมอยู่ในวงการอีสปอร์ตมามากกว่า 20 ปี ผ่านมาหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา นักพากย์ หรืออาชีพ อื่นๆก็ตาม ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะถวายชีวิตนี้ให้กับวงการนี้ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้กับลูกหลานให้ได้ครับ ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยมีความสามารถมาก และถูกพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วในหลายๆอย่าง และเรื่องเกมกับอีสปอร์ตก็เช่นกัน
ถ้าถึงวันนั้นที่ผมสามารถทำได้ จริงๆผมฝากทุกคนซัพพอร์ตผมด้วยนะครับ เเล้วก็รวมถึงถ้าเกิดผมทำอะไรไม่ดี หรือสิ่งที่คิดว่า เป็นสิ่งที่ผมไม่น่าทำ สามารถตักเตือนสติทำให้ผมแก้ไขหรือพิจารณาได้เสมอเลยครับ
ขอบคุณครับ
ซัน“