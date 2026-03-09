ยัวซ่าแบตเตอรี่ เปิดตัว Mascot สุดน่ารัก “ยูโตะ และ โมโตะ” ครั้งแรกในงาน PT Grand Prix of Thailand 2026

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวมาสคอตประจำแบรนด์ “ยูโตะ และ โมโตะ” อย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายในงาน PT Grand Prix of Thailand 2026 ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตและผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ สนาม Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์
ภายในงาน ยัวซ่าแบตเตอรี่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันระดับโลก พร้อมสนับสนุนทีมแข่ง Honda HRC Castrol ซึ่งมีนักแข่งชื่อดังอย่าง Joan Mir แชมป์โลก MotoGP ปี 2020 และ Luca Marini นักแข่งชาวอิตาเลียนที่มีสไตล์การขับขี่ดุดัน ร่วมพบปะแฟน ๆ ที่บูธของยัวซ่าอย่างใกล้ชิด
สำหรับการแข่งขัน MotoGP Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นสนามเปิดฤดูกาล โดยการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้นจากนักแข่งระดับโลก และได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตจำนวนมาก จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าชมกว่า 228,228 คน
ตลอดช่วงการแข่งขัน บูธของยัวซ่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมสนุก อย่างการถ่ายภาพพร้อมรับลายเซ็นจากนักแข่ง และการเปิดตัวมาสคอตประจำแบรนด์ “ยูโตะ และ โมโตะ” ที่สร้างสีสันให้กับแฟน ๆ ภายในงานได้เป็นอย่างดี
“ยูโตะ” ถูกออกแบบให้เป็นตัวแทนของแบตเตอรี่รถยนต์ยัวซ่า สื่อถึงพลัง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือในการใช้งานสำหรับรถยนต์ ขณะที่ “โมโตะ” เป็นตัวแทนของแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ยัวซ่า ซึ่งสะท้อนถึงความคล่องตัว พลัง และจิตวิญญาณของโลกมอเตอร์สปอร์ต
การเปิดตัวมาสคอตทั้งสองตัวในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของยัวซ่าในการสร้างการจดจำแบรนด์ และเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ พร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่อยู่คู่กับวงการยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน
ยัวซ่าแบตเตอรี่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ติดตามข่าวสารแบตเตอรี่ยัวซ่าได้ที่ facebook: Yuasas Club Tiktok: Yuasathai