ยัวซ่าแบตเตอรี่ เปิดตัว Mascot สุดน่ารัก “ยูโตะ และ โมโตะ” ครั้งแรกในงาน PT Grand Prix of Thailand 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวมาสคอตประจำแบรนด์ “ยูโตะ และ โมโตะ” อย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายในงาน PT Grand Prix of Thailand 2026 ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตและผู้เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ สนาม Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์

ภายในงาน ยัวซ่าแบตเตอรี่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันระดับโลก พร้อมสนับสนุนทีมแข่ง Honda HRC Castrol ซึ่งมีนักแข่งชื่อดังอย่าง Joan Mir แชมป์โลก MotoGP ปี 2020 และ Luca Marini นักแข่งชาวอิตาเลียนที่มีสไตล์การขับขี่ดุดัน ร่วมพบปะแฟน ๆ ที่บูธของยัวซ่าอย่างใกล้ชิด

สำหรับการแข่งขัน MotoGP Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นสนามเปิดฤดูกาล โดยการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้นจากนักแข่งระดับโลก และได้รับความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตจำนวนมาก จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าชมกว่า 228,228 คน

ตลอดช่วงการแข่งขัน บูธของยัวซ่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมสนุก อย่างการถ่ายภาพพร้อมรับลายเซ็นจากนักแข่ง และการเปิดตัวมาสคอตประจำแบรนด์ “ยูโตะ และ โมโตะ” ที่สร้างสีสันให้กับแฟน ๆ ภายในงานได้เป็นอย่างดี

“ยูโตะ” ถูกออกแบบให้เป็นตัวแทนของแบตเตอรี่รถยนต์ยัวซ่า สื่อถึงพลัง ความทนทาน และความน่าเชื่อถือในการใช้งานสำหรับรถยนต์ ขณะที่ “โมโตะ” เป็นตัวแทนของแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ยัวซ่า ซึ่งสะท้อนถึงความคล่องตัว พลัง และจิตวิญญาณของโลกมอเตอร์สปอร์ต

การเปิดตัวมาสคอตทั้งสองตัวในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของยัวซ่าในการสร้างการจดจำแบรนด์ และเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ พร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่อยู่คู่กับวงการยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน 
ยัวซ่าแบตเตอรี่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารแบตเตอรี่ยัวซ่าได้ที่ facebook: Yuasas Club Tiktok: Yuasathai







