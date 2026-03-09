“เฮกเซท” โว “ทรัมป์” คือผู้กำหนดอิหร่านจะยอมแพ้แบบไหน

รมว.กลาโหมสหรัฐฯ เผย “ทรัมป” จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการยอมจำนนของอิหร่าน นั่นคือสหรัฐฯ จะยิงถล่มจนกว่าอิหร่านไม่สามารถรบต่อไปได้ และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้
นายพีท เฮกเซท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับรายการ 60 Minutes ของ CBS News ซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์(8 มี.ค.)ตามเวลาในสหรัฐฯ ว่า สหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขการยอมจำนนของอิหร่าน โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าว
คำให้สัมภาษณ์มีขึ้นหลังจากทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า “จะไม่มีข้อตกลงใดกับอิหร่าน นอกจากการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น”
เมื่อถูกถามว่า การยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขมีลักษณะอย่างไร เฮกเซทกล่าวว่า หมายถึงการที่สหรัฐฯ จะต่อสู้จนได้รับชัยชนะ และเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขทั้งหมด เมื่อจุดที่อิหร่านไม่สามารถทำการรบต่อไปได้ และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมจำนน
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังกล่าวว่า รูปแบบของการยอมจำนนอาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ รวมถึงการเจรจาโดยตรงระหว่างบุคคล แต่ย้ำว่าผู้ที่จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขสุดท้ายคือประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่ใช่ฝ่ายอิหร่าน
“ไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับหรือไม่ หรือความเย่อหยิ่งของพวกเขาจะทำให้ไม่สามารถพูดออกมาได้ก็ตาม ผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขก็คือประธานาธิบดีทรัมป์” เฮกเซทกล่าว.