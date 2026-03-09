หมอสุดทน! แฉเคส "ขี้เหล้า-ขี้ยาวนลูป" ผลาญเลือด รพ. เกลี้ยงคลัง เบียดเบียนผู้ป่วยอื่น วอนแก้กฎ "ต้องร่วมจ่าย"

กลายเป็นเสียงสะท้อนที่เจ็บปวดจากหน้างานจริง เมื่อบุคลากรทางการแพทย์สุดทน ออกมาโพสต์ระบายถึงวิกฤตห้องฉุกเฉินและคลังเลือดที่ขาดแคลนหนัก ซึ่งต้นเหตุใหญ่มาจากกลุ่มผู้ป่วยติดสุราเรื้อรังและยาเสพติด (รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว) ที่วนเวียนมารักษาซ้ำๆ ด้วยอาการกระเพาะทะลุ-อาเจียนเป็นเลือด ต้องใช้เลือดบริจาคครั้งละนับสิบถุง ตัดหน้าผู้ป่วยเด็กทาลัสซีเมียและผู้ป่วยวิกฤตอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ซ้ำยังสร้างวีรกรรมก้าวร้าวทำร้ายเจ้าหน้าที่ นำมาสู่ข้อเสนอให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ 'ร่วมจ่ายค่ารักษา' เพื่อดัดนิสัยและบีบให้ญาติเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ ไม่ใช่ผลักภาระให้ รพ. ฝ่ายเดียว
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เพจ ”เรียนหมอ by หมอแกว หมอแนต“ ออกมาโพสต์จข้อความ สะท้อนถึงความอัดอั้นและปัญหาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญหน้างานจริง ในประเด็นการขาดแคลนเลือด โดยทางเพจ ชี้ว่า ผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าหนักจนตับแข็งหรือกระเพาะทะลุ มักเข้ามารักษาด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดรุนแรง ซึ่งต้องใช้เลือดจำนวนมหาศาล (10-20 ถุงต่อเคส) ทำให้คลังเลือดขาดแคลนอยู่เสมอ ตามหลักการแพทย์ เคสอาเจียนเป็นเลือดถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้เลือดก่อน ทำให้ผู้ป่วยโรคอื่นที่รอเลือดอยู่ เช่น เด็กป่วยทาลัสซีเมีย หรือผู้ป่วยที่มีภาวะซีดรุนแรง ต้องเสียสิทธิ์และรอคอยจนอาการอาจแย่ลง
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ (รวมถึงกลุ่มเมายาเสพติดที่คลั่งขาดสติ) มักถูกญาติทิ้งไว้ให้โรงพยาบาลรับภาระดูแล ซ้ำยังมีพฤติกรรมก้าวร้าว โวยวาย ถ่มน้ำลาย หรือพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เข้าไปช่วยเหลือ ร้อยละ 99 ของผู้ป่วยเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็กลับไปมีพฤติกรรมเดิมแล้วก็กลับมารักษาใหม่ (โดยปัจจุบันพบสัดส่วนของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นมาก)
ทางเพจ เสนอให้ผู้ป่วยกลุ่มที่กลับมารักษาซ้ำๆ ด้วยพฤติกรรมทำลายสุขภาพตัวเองเช่นนี้ "ต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่ารักษา" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ตัวผู้ป่วยเอง และเป็นการกดดันให้ญาติพี่น้องต้องเข้ามาช่วยดูแลควบคุมพฤติกรรม มากกว่าการปล่อยให้เป็นภาระของระบบสาธารณสุขฝ่ายเดียว