ภารกิจสำเร็จ! ตร.ปากเกร็ดส่งคืน "สร้อยพระ"น้องนักเรียนสอบเข้าเตรียมอุดมฯ หลังทำหายกลางอิมแพ็ค

ตำรวจปากเกร็ดโชว์ผลงานสืบสวนเร่งด่วนตามหาสร้อยพระเครื่องให้น้องนักเรียนสอบเตรียมอุดมฯ หลังเกิดกระแสช่วยกันตามหาในโลกออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่รุดเช็กวงจรปิดจนพบเบาะแสสำคัญจากพี่แม่บ้าน ก่อนส่งคืนถึงมือน้องเรียบร้อยแล้ว
จากกรณีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่เดินทางมายังอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีเหตุให้ไม่สามารถพกเงินสด ธนบัตร สร้อยพระ ฯลฯ ติดตัวเข้าห้องสอบได้ จนต้องทิ้งเอาไว้ด้านนอก กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
โดยหนึ่งในนั้น มีเด็กนักเรียนหญิงรายหนึ่ง ได้ฝากพระหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นมรดกจากคุณตา ไว้กับป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนด้วยกัน โดยไม่รู้จักกันมาก่อน และได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของตนไว้ แต่พอออกจากห้องสอบกลับหาตัวไม่เจอ และไม่มีการติดต่อกลับ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เพจ “สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ราชการ” ได้ออกมาโพสต์รายงานความคืบหน้าพร้อมเผยว่านักเรียนคนดังกล่าวได้รับสร้อยพระคืนเรียบร้อยแล้ว
โดยระบุว่า “ภารกิจเสร็จสิ้น! น้องได้รับ "สร้อยพระ" คืนเรียบร้อยครับ
จากกรณีโซเชียลช่วยกันตามหาสร้อยพระเครื่องของน้องนักเรียนที่มาสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวานนี้...
ปากเกร็ด1 เร่งรัดให้ฝ่ายสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยด่วน ซึ่งฝ่ายสืบสวน ไม่รอช้าครับ! เราลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันที และประสานงานไปยังโรงเรียนศึกษานารีจนพบตัวน้อง ซึ่งข่าวดีที่สุดคือ น้องได้รับสร้อยพระคืนจากพี่แม่บ้านที่เก็บรักษาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
แม้จะเป็นเรื่องของหายชิ้นเล็กๆ แต่สำหรับพวกเรา "ความสบายใจของประชาชน" คือเรื่องใหญ่เสมอ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันประสานงาน จนจบเคสนี้ด้วยรอยยิ้มครับ”