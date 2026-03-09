แบนกี่โมง? “หมอแล็บฯ” เปิดภาพเขมรแห่เข้าคิวรอเติมน้ำมันปั๊มไทย ย้อนแย้งกระแสแบนสินค้าไทย

แบนยังไงให้คนแน่นปั๊ม? “หมอแล็บแพนด้า” แชร์ภาพกัมพูชาแห่อุดหนุนปั๊มน้ำมันไทย สวนทางกระแสบอยคอตสินค้าไทยที่เป็นดรามาก่อนหน้า ชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์เจ็บแสบ ปากท้องสำคัญกว่าอุดมการณ์!
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้เผยภาพชาวกัมพูชาจำนวนมากแห่มาเติมน้ำมันในปั๊มไทย ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดกระแสแบนสินค้าไทยจากฝ่ายกัมพูชา
ทางเพจระบุข้อความว่า “ชาวเขมรแห่เติมปั๊มน้ำมันไทยในกัมพูชา ทำให้เกิดดราม่าในโซเชียล บอกจะแบนสินค้าไทย แต่พอเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญ อุดมการณ์ก็เปลี่ยนไป“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นจำนวนมาก เช่น ปากก็บอกแบนสินค้าไทยแต่เห็นใช้สินค้าไทยกันฉ่ำเลย , สันดานคนประเทศนี้เชื่อถืออะไรไม่ได้หรอก , เขมรกระจอกบอกเจ๋ง , อุดมการณ์สำคัญ แต่ปากท้องสำคัญกว่าสินะ