จบดรามา! หนุ่มทนมา 3 ปี โพสต์ฉะเพื่อนบ้านจอดรถขวาง ล่าสุดซอยโล่งกริบ

จากดราม่าเดือดหนุ่มสุดทนเพื่อนบ้านจอดรถขวางซอยมา 3 ปีเต็ม จนถึงขั้นประกาศกร้าว 'ถ้าผมเข้าไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีใครได้ออก' ล่าสุดวันนี้สถานการณ์พลิกผัน ซอยโล่งสะอาดตาราวกับปาฏิหาริย์จนนึกว่าซอยร้าง! เจ้าตัวถึงกับลั่น ถ้ารู้ว่าโพสต์แล้วจบปัญหาได้ ทำไปตั้งนานแล้ว งานนี้ขอบคุณเพื่อนบ้านที่ปรับปรุงตัว แต่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่า 'จิตสำนึก' ครั้งนี้จะอยู่คงทน หรือแค่ชั่วคราว
จากกรณี ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กหนุ่มรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นใจในประเด็นความเห็นแก่ตัวของเพื่อนบ้านที่จอดรถขวางทางเข้าออกซอยมานานถึง 3 ปี (บ้านอยู่สุดซอย) ทำให้ถอยรถเข้าออกลำบาก และไม่เคยมีใครพับกระจกรถหลบให้ จนไม่สามารถนำรถถอยเข้าบ้านได้ จึงตัดสินใจนำรถกระบะของตนเองจอดขวางซอยเพื่อเป็นการเอาคืน ให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ความเดือดร้อนบ้าง และพร้อมมีเรื่องปะทะ
ล่าสุด วันนี้ (9 มี.ค.) มีความคืบหน้า หลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความ เผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว เพื่อนบ้านต่างนำรถจอดในบ้านตนเองและไม่กีดขวางทางเข้า-ออก อีก ทำให้เจ้าตัวรู้สึกโล่งใจและขอบคุณเพื่อนบ้านที่ปรับปรุงตัว แต่ก็ยังขอดูลาดเลาต่อไปว่าจะรักษาระเบียบแบบนี้ไปได้อีกกี่วัน ทั้งนี้ ทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“เออ อดทนเรื่องที่จอดรถมา 3 ปี เมื่อวานทนไม่ไหวโพสระบายความอัดอั้นตันใจลงเฟซส่วนตัว กลับจากทำงานมาวันนี้ กุนึกว่าซอยร้าง แสดงว่าคงมีคนแชร์ไปผ่านตาคนในซอยบ้านผมบ้างแหล่ะ ซอยถึงโล่งได้ขนาดนี้
ถ้ารู้ว่าโพสต์ลงโซเชี่ยลแล้วแก้ปัญหาที่จอดรถได้ กุทำนานละ จะรอดูว่าจะโล่งได้กี่วัน
ปล.กระบะคันสีขาวรถผมเอง จอดอยู่สุดซอยจอดหน้าบ้านตัวเองได้ไม่ขวางทางใครแน่นอน
ยังไงก็ขอบคุณคนในซอยนะครับที่ยังปรับปรุงและเห็นใจกัน ขอให้ภาพซอยโล่งๆนี้สถิตย์อยู่ไปนานๆเถิด สาธุ
#จิตสำนึกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี
#ใจเขาใจเราคิดเอาโตแล้ว”