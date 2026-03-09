หมออั้น ชี้ดราม่าสนามสอบ! ย้ำทักษะชีวิต "ทำตามกติกา-รับผิดชอบตัวเอง" สำคัญกว่าแก้โจทย์คณิต

'หมออั้น' นพ.ธีรภัทร์ พุ่มพวง แพทย์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ออกมาแสดงทรรศนะถึงดราม่าความวุ่นวายและกฎเหล็กของสนามสอบระดับประเทศ โดยชี้ให้เห็นว่า 'ทักษะชีวิต' อย่างการอ่านคำสั่ง การวางแผนเวลา และความรับผิดชอบ สำคัญไม่แพ้ความเก่งในตำรา พร้อมดึงสติทั้งเด็ก ผู้ปกครอง และผู้จัดสอบ ว่ากติกาคือรากฐานสำคัญ หากก้าวข้ามเรื่องพื้นฐานไม่ได้ ประเทศก็ยากที่จะพัฒนา
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ผู้ใช้เซบุ๊ก ”Aun Theeraphat“ หรือ “หมออั้น” นพ.ธีรภัทร์ พุ่มพวง แพทย์เฉพาะทางและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงจากการให้ความรู้ด้านการลงทุนและการเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานผ่านมุมมองของคนเป็นพ่อและแพทย์ โดยเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเน้นย้ำถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายและกฎระเบียบที่เข้มงวดของสนามสอบระดับประเทศ โดยชี้ให้เห็นว่า "ทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิต" นั้นสำคัญไม่แพ้ความรู้ในห้องเรียน ทั้งนี้ “หมออั้น“ ได้ระบุข้อความว่า
”1. เด็กไทยต้องถูกฝึกแต่เล็กนะครับ “Instruction matters” หรือ คำแนะนำ เป็นอะไรที่สำคัญมาก ๆ อ่านก่อนเสมอเลย
ผู้ใหญ่หลาย ๆ คน โตมายังไม่มี sense ทางนี้เลยด้วยซ้ำ
เวลาไปต่างประเทศก็เหมือนกัน เขามีป้ายบอกอยู่ว่าอะไรทำ อะไรไม่ทำ เด็กรุ่นใหม่ๆ หลาย ๆ คน ถูกฝึกให้อ่านพวกนี้ก่อนเลยนะครับ อันนี้มันเรื่องง่าย ๆ เรื่อง basic เลยด้วยซ้ำ
นึกถึงตอนไปสอบ นิติศาสตร์ (ข้อเขียน 100%) ให้กระดาษเปล่า ๆ มา
อาจารย์เขียนในคำสั่งชัดเจนเลย ว่า เริ่มข้อใหม่ ห้ามใช้ไม้บรรทัดตีเส้นจบ ให้เขียนต่อไปเลย
คนตีเส้น อาจารย์ตัดคะแนนเลย บอกไม่ปรับตกก็บุญแล้ว
หรือตอนเด็ก ๆ เคยเจอเหมือนกันว่า "ให้วงกลมข้อที่ถูก" เรากากบาท
ถึงจะถูกก็ผิดนั่นแหละ
ยิ่งตอนมาเรียนหมอ นี่ยิ่งเข้มงวดกว่านี้ X100 เลยนะ
และชีวิตจริงก็แบบนั้น ..... ทำถูก แต่ไม่ทำตาม instruction ก็ถือว่าผิด
2. ก่อนสอบเขาก็แจ้งไว้อยู่แล้วนะ ห้ามเอาเงินเข้าห้องสอบ ห้ามเอาโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ ฯลฯ ของแบบนี้ต้องอ่านมาก่อนนะครับ เป็นพื้นฐานสำคัญเลย ในชีวิตจริงก็เจอแบบนี้
คนตั้งหมื่นกว่าคน เขาก็ต้องทำให้มันรัดกุมอยู่แล้วครับ
3. บางคนรีบมา ฝากของไม่ทันทำยังไง ตอบ...."การวางแผน" Planning สำคัญที่สุดนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐาน นำไปสู่การวางแผนชีวิตในอนาคตเลยแหละ
คนที่วางแผนเวลาไม่เป็น มักพลาดตั้งแต่เรื่องเล็ก และพลาดเรื่องใหญ่ตามมา
4. เอาเงินเข้าห้องสอบก็โกงได้นะ จดใส่แบงค์ ขอไปเข้าห้องน้ำ ฯลฯ มันทำได้หมดแหละ ผมเห็นข่าว ผม เข้าใจกฎของเขานะ
ระบบสอบระดับประเทศ เขาต้องคิดเผื่อทุกทางอยู่แล้ว
ถ้าเรื่องในกรอบในกฎยังทำไม่ได้ เรื่องนอกกรอบนอกกฎเอาไว้ทีหลังเลย
5. สิ่งที่ผมบอกเสมอ ๆ เรื่องพวกนี้น่ะ มันสำคัญกับชีวิตเรามากกว่าการ แก้สมการสิบชั้นได้นะครับ
เพราะชีวิตจริงไม่ได้แพ้กันที่โจทย์ยาก
แต่แพ้กันที่ ความรับผิดชอบ ความละเอียด และการเตรียมตัว
6. Back to the basic ....ก่อนจะฝึกลูกให้อ่านเร็ว คิดเลขเก่ง ถอดสมการคล่อง ฝึกลูกให้ "รับผิดชอบตัวเอง" = อ่านคำสั่ง เตรียมตัว มาถึงก่อนเวลาทำตามกติกา
พื้นฐานพวกนี้สำคัญกว่าความเก่งเสียอีก
7. สนามสอบแบบนี้สอนเราได้หลายอย่างเลยครับ
คนที่ชนะน่ะ ชนะตั้งแต่ การวางแผนก่อนแข่งแล้ว
ส่วนคนที่ไม่ได้มาแข่ง ก็อาจเลือกเส้นทางอื่นของชีวิต และชนะในสนามของตัวเองในภายหลังก็ได้
8. ข่าวแบบนี้ออกมาผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมมองสองด้านเสมอ
ปีหน้าใครที่พาลูกพาหลานไปจะได้เตรียมตัวและวางแผนแต่เนิ่น ๆ เป็นบทเรียนให้รุ่นน้องรุ่นถัดไป
แต่ถ้าปีหน้ามันยังเกิดซ้ำขึ้นอีกและเป็นหนักกว่าเดิมอีกอันนี้ต้องหันกลับมามองที่สังคมไทยเราแล้วแหละ
หรือคนที่ผิดพลาดในวันนี้ก็ยังดีครับ ดีกว่าไปพลาดในเรื่องใหญ่ตอนโตที่หนักกว่านี้ มันเป็นโอกาสในการทบทวนแก้ไข
9. อันนี้ผมเป็นกลางนะไม่เคยไปสอบที่นี่ ไม่ได้จบที่นี่ แล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นที่ที่เป็น the must หรือ the best
แต่ว่าไปตามข้อเท็จจริงไม่ได้เข้าข้างใคร ส่วนการจัดการเรื่องการสอบ ผมก็มองว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรเช่นกัน…มีถุงพลาสติกแปะชื่อสักนิดดดก็ยังดี เผื่อฉุกเฉินหรือจำเป็นจริง ๆ
ปล. อีกสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญสุดนะครับ "ความรับผิดชอบ" เงิน เศษกระดาษ mask ขวดน้ำ ปากกา ยาดม พระเครื่อง ฯลฯ ของใคร คนนั้นควรรีบมาเก็บนะครับ
ส่วน "ผู้ปกครอง" ก็เช่นกันนะครับ ลูกท่านได้เข้าสอบแล้ว ก็ไปยืนออกันเต็ม เด็ก ๆ ที่เขามาที่หลังเขาเข้าสอบไม่ทัน ได้ข่าวว่าประกาศแล้วประกาศอีก ก็ยืนกันอยู่นั่นแหละ....ทุกคนล้วนมีส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับ
ถ้ามิฉะนั้นประเทศเราไม่มีวันพัฒนาเหมือนบางประเทศแน่ ๆ“