ชาวอิหร่านสังเวยชีวิตแล้วกว่า 1,200 คน หลังสหรัฐฯ-อิสราเอลเปิดฉากโจมตี

สำนักข่าวด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่า มีพลเรือนอย่างน้อย 1,205 คนเสียชีวิตในอิหร่าน นับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเริ่มเปิดฉากโจมตีประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
องค์กร Human Rights Activists News Agency (HRANA) ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวรวมเด็ก 194 คน และเป็นข้อมูล ณ เวลาเช้าวันนี้(8 มี.ค.) ตามเวลาในไทย
รายงานระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ได้แซงหน้าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งระยะเวลา 12 วัน เมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่ผ่านมา ระหว่างอิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐฯ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,190 คน ตามการประเมินของ HRANA โดยตัวเลขดังกล่าวไม่ได้แยกสัดส่วนระหว่างทหารกับพลเรือน
ขณะเดียวกัน HRANA ยังรายงานว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงระหว่างเย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันเสาร์ตามเวลาสหรัฐฯ มีสถานที่หลายแห่งที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้รับความเสียหายจากการโจมตี
สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนสตรีในเมืองโคเมน คลินิกการแพทย์ในเมืองซานกาเนห์ บ้านพักอาศัยในเมืองเอสลามชาห์ร และโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลบนเกาะเคช์ม ตามรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนดังกล่าว.