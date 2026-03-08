“เก่ง น้ำปิง” ถ่ายทอดรักเรียบง่ายแต่มั่นคง ผ่านเพลง “รักฉันจะมั่นคง (secure)” ที่ร่วมทำกับ marr team

“เก่ง น้ำปิง” เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ โดยทั้งคู่ได้รับกระแสความนิยมจาก ซีรีส์เรื่อง “เขมจิราต้องรอด” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเข้มข้นและได้กลายเป็น คู่จิ้นเคมีที่เข้ากันมากและตอนนี้ทำให้มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ หลังทั้งคู่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัว ปัจจุบันได้มีโอกาสมาร่วมทำเพลงกับ marr team มีชื่อเพลงว่า “รักฉันจะมั่นคง (secure)”
“รักฉันจะมั่นคง (secure)” Single ที่ 36 จาก marr team บทเพลงรักที่นิยามความสัมพันธ์แบบเรียบง่าย ที่จริงใจและยืนยาว เพลงนี้พูดแทนหัวใจของคนที่อาจไม่ใช่สายหวาน พูดไม่ค่อยเก่ง แต่พร้อมจะรักอย่างซื่อตรงและอยู่เคียงข้างกันเสมอ โดยครั้งนี้ได้
“เก่ง น้ำปิง” มาร่วมถ่ายทอดเพลงนี้ด้วย
เพลง “รักฉันจะมั่นคง (secure)” เพลงนี้เป็นเพลงรักที่พูดแทนหัวใจของใครหลายคนที่อาจไม่ได้แสดงออกเก่ง ไม่ได้มีคำหวานให้
ทุกวัน แต่เลือกจะแสดงความรักผ่านความสม่ำเสมอและการอยู่เคียงข้างกันอย่างมั่นคง อย่างท่อนที่ว่า “อาจไม่ใช่คนหวาน แต่รักฉันจะมั่นคง ต่อให้เราแก่ลง ฉันก็ยังจะรักเธอ”
นอกจากนี้ยังได้ “พัด Vorapat” มารับหน้าที่เขียนเนื้อร้อง ทำให้ถ่ายทอดมุมมองของความรักที่ไม่หวือหวาแต่จริงจัง ผ่านถ้อยคำเรียบง่ายและตรงไปตรงมา เมื่อผสานเข้ากับเสียงร้องที่จริงใจและอบอุ่นของ “เก่ง น้ำปิง” ยิ่งทำให้บทเพลงนี้ชัดเจนในความหมายของคำว่า “ความมั่นคง”
สามารถติดตามผลงานเพลง “รักฉันจะมั่นคง (secure)” ทาง Youtube :marr team official , Instagram : marrteam.official , Tiktok : marr_team