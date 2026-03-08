เพจดังเผยข้อมูลอีกด้าน “เคสทำจมูกครึ่งล้าน” วูบหลังผ่าตัด แพทย์ชี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาสลบ

เพจดังเปิดข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเคสคนไข้เข้ารับการศัลยกรรมจมูกกับคลินิกชื่อดังกลางกรุง ก่อนมีอาการวิกฤตหลังผ่าตัด โดยอาจารย์แพทย์ด้านศัลยกรรมเผยได้รับข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้ ระบุการผ่าตัดไม่ได้มีปัญหา แต่อาจเกิดภาวะ “Malignant Hyperthermia” ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการดมยาสลบ ซึ่งพบได้น้อยมาก พร้อมขอให้รอฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย
วันนี้ (8 มี.ค.) เพจ “Drama-addict” ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่เรื่องราวของชายรายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเป็นนักธุรกิจ เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกกับคลินิกศัลยกรรมชื่อดังในกรุงเทพฯ โดยมีค่ารักษากว่า 480,000 บาท ก่อนเกิดอาการผิดปกติหลังการผ่าตัดและต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
โดยก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวและมีค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก ทำให้ญาติเตรียมเรียกร้องความเป็นธรรมจากคลินิกที่ทำการผ่าตัด
อย่างไรก็ตาม เพจดังกล่าวได้เผยข้อมูลอีกด้านหนึ่ง โดยอ้างอิงคำชี้แจงจาก “นพ.สุรเวช น้ำหอม” อาจารย์แพทย์ด้านศัลยกรรม ซึ่งระบุว่าเพิ่งได้รับการติดต่อโดยตรงจากแพทย์เจ้าของไข้ และให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เป็นไปตามที่มีการนำเสนอในข่าวก่อนหน้านี้
แพทย์เจ้าของไข้ระบุว่า การผ่าตัดจมูกดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยและไม่ได้เกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยมีภาวะ “Malignant Hyperthermia” ระหว่างการดมยาสลบ ซึ่งเป็นภาวะผิดปกติที่พบได้ค่อนข้างน้อยแต่มีความอันตรายสูง จึงจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ทีมวิสัญญีแพทย์ได้ทำการแก้ไขภาวะดังกล่าวจนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และปัจจุบันผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้ว
สำหรับภาวะ “Malignant Hyperthermia” ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการดมยาสลบ เกิดจากการตอบสนองผิดปกติของร่างกายต่อยาบางชนิด เช่น ยาดมสลบกลุ่ม Halogenated agents หรือยาคลายกล้ามเนื้อ Succinylcholine ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรง อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นเร็ว และอาจเกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง และมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรม
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากแพทย์เจ้าของเคส รวมถึงทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงครบถ้วนจากทุกฝ่ายต่อไป