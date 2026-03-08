สนามบินภูเก็ตแจง “ป้ายจัดระเบียบรถรับผู้โดยสาร”สกัดรถเถื่อน แนะมีทางเลือก เดินทางหลายรูปแบบ

ท่าอากาศยานภูเก็ตออกหนังสือชี้แจงกรณีติดตั้งป้ายภายในสนามบิน ระบุมีเป้าหมายจัดระเบียบรถบริการสาธารณะและป้องกันผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามารับผู้โดยสาร ย้ำผู้โดยสารยังสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายทั้งแท็กซี่ รถลีมูซีน รถบัส และรถผ่านแอปพลิเคชัน
วันนี้ (8 มี.ค.) ท่าอากาศยานภูเก็ตออกหนังสือชี้แจงกรณีการติดตั้งป้ายภายในพื้นที่สนามบิน โดยระบุว่า การติดตั้งป้ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน รวมถึงป้องกันผู้ให้บริการภายนอกที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนมาก เข้ามาจับกลุ่มเฝ้ารอรับผู้โดยสารหรือเสนอให้บริการในบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้ให้
ท่าอากาศยานภูเก็ตระบุว่า ปัจจุบันได้จัดให้มีบริการรถสาธารณะหลายรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและเป็นทางเลือกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถลีมูซีน รถแท็กซี่มิเตอร์ รถโดยสารสาธารณะประจำทางหลายเส้นทาง รถเช่า รวมถึงบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Grab ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวก
สำหรับผู้ประกอบการรถบริการสาธารณะที่ให้บริการภายในพื้นที่สนามบิน จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขับขี่ การลงทะเบียนข้อมูลรถและผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามตัวและให้ความช่วยเหลือได้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก รวมถึงมีบทลงโทษในกรณีที่ผู้ให้บริการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่เป็นไปตามสัญญา
ท่าอากาศยานภูเก็ตย้ำว่า ป้ายที่ติดตั้งภายในพื้นที่สนามบินมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและลดปัญหาการเข้ามารับผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากหากเกิดข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารที่ใช้บริการจากบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับสนามบิน จะทำให้ไม่สามารถติดตามหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเรียกรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอีก 2 ราย ได้แก่ Bolt และ inDriver อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นหนังสือเพื่อขอให้บริการภายในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยขณะนี้สนามบินอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดจุดให้บริการที่เหมาะสม เพื่อให้การให้บริการเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานภูเก็ตยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสะดวก และความเป็นธรรมในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคน พร้อมเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนและสังคม เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการและระบบขนส่งสาธารณะภายในสนามบินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต