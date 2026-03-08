โรงหนังเมเจอร์กัมพูชา เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สะบาย ซีนีมาส์" หลังกลุ่มทุนกัมพูชาเทกโอเวอร์

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สะบาย ซีนีมาส์ หลังกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี สะบาย ดิจิทัล กรุ๊ป ซื้อกิจการมาในราคากว่า 161 ล้านบาท เดินหน้าปรับโฉมใหม่ ให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่งเป็นของชาวกัมพูชาเต็มตัว
วันนี้ (8 มี.ค.) จากกรณีที่กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ธุรกิจโรงภาพยนตร์สัญชาติไทย ประกาศยุติการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการ หลังดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2557 ยาวนานกว่า 12 ปี มีสาขา 6 แห่ง รวม 33 โรงภาพยนตร์ 7,058 ที่นั่ง รวมทั้งธุรกิจโบว์ลิ่ง 2 สาขา 277 เลนโบว์ลิ่ง และธุรกิจพื้นที่เช่า 1 สาขา พื้นที่ 891 ตารางเมตร โดยได้ขายกิจการให้แก่บริษัท SABAY DIGITAL GROUP PTE. LTD. จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสำนักงานของบริษัท สะบาย ดิจิทัล กรุ๊ป (Sabay Digital Group) กัมพูชา ด้วยมูลค่าประมาณ 5.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 161.30 ล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัท สะบาย ดิจิทัล กรุ๊ป ประเทศกัมพูชา เปิดตัวโรงภาพยนตร์สะบาย ซีนีมาส์ (Sabay Cinemas) อย่างเป็นทางการ ที่ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าอิออน (AEON) กรุงพนมเปญ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เดิม พร้อมกับโบว์ลิ่ง Blue-O ที่มีอยู่เดิมจะเปลี่ยนชื่อเป็น Sabay Rhythm & Bowl ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบการจ้างพนักงาน โรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทั้งหมด
บริษัทฯ ประกาศว่า โรงภาพยนตร์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่งตกเป็นของชาวกัมพูชาอย่างเต็มตัว ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของชาติ และทำให้มั่นใจได้ว่าอนาคตของภาพยนตร์และความบันเทิงจะอยู่ในมือของชาวกัมพูชาอย่างมั่นคง การดำเนินงานในโรงภาพยนตร์ทั้งหกแห่งจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก ผู้ชมจะได้สัมผัสกับแบรนด์ใหม่ มาตรฐานการบริการที่ดียิ่งขึ้น และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และความบันเทิงของกัมพูชา
โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการและลงทุนในระบบของตนเองอย่างอิสระ รวมถึงเทคโนโลยี IMAX Laser และ ScreenX ที่ติดตั้งใหม่ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานการฉายภาพยนตร์ที่มีอยู่เดิม จะมีการนำระบบจำหน่ายตั๋วใหม่ ระบบจองออนไลน์ และการปรับโฉมแบรนด์ใหม่ที่ดีขึ้นมาใช้ นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของโรงภาพยนตร์แห่งนี้จะได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับลูกค้ามากขึ้น รวมถึงพื้นที่ Co-Working Spaces ร้านกาแฟ และสถานที่จัดกิจกรรมบันเทิง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ผ่านโอกาสในการสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกัน และการฝึกอบรม
นายชาย ศิลา (Chy Sila) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สะบาย ดิจิทัล กรุ๊ป ระบุว่า การเปิดตัวโรงภาพยนตร์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในเรื่องความโปร่งใส และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของโรงภาพยนตร์ฯ ในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในกัมพูชา เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และความบันเทิงของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 2 ประการ คือ เสริมสร้างและลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และความบันเทิงของกัมพูชา กับส่งเสริมภาคบันเทิงของประเทศผ่านการเติบโตอย่างยั่งยืน
สะบายซีนีมาส์ วางตำแหน่งตัวเองในฐานะองค์กรที่นำโดยชาวกัมพูชา ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสามารถของคนในท้องถิ่น เติบโตอย่างอิสระ และขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และความบันเทิงของประเทศ นำเสนอประสบการณ์การชมภาพยนตร์ระดับโลกทั่วประเทศกัมพูชา โดยผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย ทีมงานท้องถิ่นมากประสบการณ์ และวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว แบรนด์นี้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภาคธุรกิจภาพยนตร์และความบันเทิงของประเทศ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและสนุกสนานสำหรับผู้ชมทั่วประเทศ
สำหรับสะบาย ดิจิทัล กรุ๊ป เป็นบริษัทสื่อและเทคโนโลยีในกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในด้านเนื้อหาดิจิทัล ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์ดิจิทัลแบบครบวงจรในกัมพูชา นำเสนอบริการเกมออนไลน์แห่งแรกในกัมพูชา รวมถึงคอนเทนต์ผ่าน SMS ภาพยนตร์ เพลง รายการโทรทัศน์แบบออริจินัล บริการคลาวด์ และพอร์ทัลข่าวบันเทิงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ พร้อมกันนี้ ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ในประเทศ การลงทุน และการดำเนินงานด้านภาพยนตร์ โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการบันเทิงสมัยใหม่ของกัมพูชา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท คือ นายชาย ศิลา (Chy Sila) เริ่มต้นธุรกิจแรกในปี 2541 ด้วยเงินทุน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากมีประสบการณ์เป็นไกด์ท่องเที่ยว ทำงานด้านโฆษณาและออกแบบ เขาและหุ้นส่วนได้ก่อตั้งบริษัท CBM Corporation ในปี 2545 ประกอบธุรกิจอาหารและจัดเลี้ยง 8 แบรนด์ ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มหลายแห่งในกัมพูชา และเป็นหุ้นส่วนการลงทุนในโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งในกัมพูชา ส่วนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ (COO) คือ Mike Gaertner สัญชาติเยอรมัน ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมไอทีในกัมพูชามากกว่า 20 ปี
ในปี 2560 เครือข่ายมือถือ SMART Axiata ในกัมพูชา ที่มีบริษัทแม่คือ Axiata Group ประเทศมาเลเซีย เข้าถือหุ้น 30% และเป็นพันธมิตรด้านเนื้อหาข่าวและวิดีโอ แพลตฟอร์มการชำระเงิน โฆษณาดิจิทัล และโครงการดิจิทัลอื่นๆ ในอนาคต โดยสะบาย ได้แยกบริษัทเกมออนไลน์ออกไปต่างหาก