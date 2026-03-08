ชาวมาเลย์ฯ จองตั๋วพิมพ์แค่ "Kota" แล้วกดจ่ายเงิน ลงเครื่องปุ๊บช็อกหนักห่างจุดหมายข้ามทะเลจีนใต้

อุทาหรณ์คนมือไว ชาวมาเลเซียซื้อตั๋วไปเที่ยวโกตากินาบาลู รัฐซาบาห์ ตอนจองตั๋วพิมพ์ค้นหาแค่คำว่า "Kota" แล้วกดเลือกอันแรกแบบไม่ลืมหูลืมตา มารู้ทีหลังบินมาผิดรัฐ ผิดเมือง และห่างจากจุดหมายไปคนละฝั่งทะเล เหตุหาตรวจคนเข้าเมืองไม่เจอ
วันนี้ (8 มี.ค.) บนโซเชียลฯ แชร์เรื่องชวนหัวของชาวเน็ตมาเลเซีย เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า ตั้งใจจะไปเมืองโกตากินาบาลู รัฐซาบาห์ บนเกาะบอร์เนียว ฝั่งมาเลเซียตะวันออก ซึ่งวันเดินทางไม่รู้สึกผิดปกติใดๆ กระทั่งถึงสนามบินปลายทาง กลับไม่พบเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ทั้งที่ปกติคนที่จะไปฝั่งมาเลเซียตะวันออก (รัฐซาราวักและรัฐซาบาห์) จะต้องผ่านด่าน ตม. ก่อนเข้าเมือง
เมื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สนามบินว่า ตม. ไปทางไหน เจ้าหน้าที่สนามบินก็งง กระทั่งนักเดินทางรายนี้เปิด Google Maps จึงรู้ความจริงว่า อยู่ที่เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ทางภาคเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย หรือมาเลเซียฝั่งตะวันตก ไม่ใช่รัฐซาบาห์ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาจึงตัดสินใจจองตั๋วเครื่องบินไปเมืองโกตากินาบาลูทันที เพราะไม่อยากให้วันหยุดเสียเปล่า
ภายหลังจึงทราบว่า เขาพลาดตรงขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินที่ไม่ได้ดูข้อความอย่างละเอียด เพราะปรากฎชื่อ "KOTA BHARU" ปรากฎเป็นตัวเลือกแรก หนำซ้ำ ผลจากการจองตั๋วพบว่าเที่ยวบินขากลับกัวลาลัมเปอร์ ก็ออกจากโกตาบารูเช่นกัน จึงจำใจต้องทิ้งตั๋วเครื่องบินใบนี้ ไม่สามารถขอคืนเงินหรือยกเลิกได้ นักเดินทางรายนี้จึงโพสต์ขอโทษครูวิชาภูมิศาสตร์แบบติดตลก และคิดว่า Kota Bharu คือ Kota Kinabalu พร้อมกับเตือนให้นักเดินทางคนอื่นระมัดระวังมากขึ้นเมื่อจองตั๋วเครื่องบิน
สำหรับข้อความแปลจากต้นฉบับ ระบุว่า "ขอโทษคุณครูสอนวิชาภูมิศาสตร์มาเลเซียด้วย! ฉันดันจำสลับระหว่าง Kota Bharu กับ Kota Kinabalu บินผิดรัฐนี่ความรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มลงมาเลย!
พูดจริงๆ นะ ฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่จนไม่อยากจะมองหน้าตัวเองเลย วินาทีนั้นมันหมดแรงจนอยากจะร้องไห้ตรงนั้นเลย!
ทุกคน ต้องฟังคำเตือนของฉันนะ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน ต้อง ต้อง ต้องดูชื่อเต็มของเมืองนั้นให้ชัดเจน! ฉันนี่แหละคือบทเรียนที่เจ็บปวด
เดิมทีฉันวางแผนล่วงหน้าไว้สองเดือนว่าจะบินจากกัวลาลัมเปอร์ไปเที่ยวที่โกตากินาบาลู (KK) ผลคือตอนจองตั๋ว มือฉันไวไปหน่อย พิมพ์คำว่า "Kota" ตรงช่องค้นหา แล้วเห็นตัวเลือกแรกที่ขึ้นมาคือ Kota Bharu ฉันก็คิดว่าเป็นที่นี่แหละ ไม่ได้คิดอะไรเลยก็กดจ่ายเงินซื้อทันที
ผลปรากฏว่า ฝันร้ายของฉันเริ่มขึ้นตอนลงจากเครื่อง:
หาที่ประทับตรา ตม. (Immigration) ไม่เจอ คนที่รู้จะเข้าใจดี ว่าบินจากมาเลเซียตะวันตกไปซาบาห์ (มาเลเซียตะวันออก) ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วย ฉันมาถึงสนามบิน (Kota Bharu) แล้วเดินวนอยู่สามรอบ หาเคาน์เตอร์เข้าออกเมืองไม่เจอสักที
ความจริงกระจ่าง ฉันเลยดึงพนักงานคนนึงมาถาม ผลคืออีกฝ่ายมองหน้าฉันแบบงงๆ ตอนนั้นแหละฉันถึงเปิด Google Map ดู... โอ้โห คุณพระ! ฉันอยู่กลันตัน ไม่ใช่ซาบาห์! โกตาบารู (KB) กับโกตากินาบาลู (KK) มันคนละเรื่องกันเลย!
ละลายทรัพย์แบบเรียลไทม์ วินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มลงมาจริงๆ ทรุดลงไปนั่งกองกับพื้นตรงนั้นเลย เพื่อไม่ให้ทริปนี้พังทลาย ฉันทำได้แค่น้ำตาตกใน ซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่บินไปโกตากินาบาลูตอน 2 ทุ่มครึ่ง ปวดใจจนแทบหายใจไม่ออก
ที่หนักสุดๆ คือ ตั๋วขากลับของฉันก็จองเป็น Kota Bharu ไปกัวลาลัมเปอร์ด้วย ทุกคนก็รู้สไตล์ของ AirAsia ดี ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ คืนเงินก็ไม่ได้ ทำได้แค่มองดูเงินพวกนี้ละลายหายวับไปกับตา
ช่วงแอดมินขอบ่น นี่เป็นความรู้รอบตัวด้านภูมิศาสตร์ที่แลกมาด้วยเงินสดจริงๆ ชื่อมีคำว่า "Kota" เหมือนกัน แต่ที่นึงอยู่ชายฝั่งตะวันออก อีกที่อยู่มาเลเซียตะวันออก ห่างกันตั้งทะเลจีนใต้เลยนะเพื่อนๆ!
มีใครเป็น "คนโง่ภูมิศาสตร์" เหมือนฉันบ้างไหม? หรือคุณเคยจองตั๋วเครื่องบินผิดที่ไหนบ้าง? คอมเมนต์บอกมาหน่อยสิ จะได้รู้ว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่คนเดียว..."
สำหรับเมืองโกตากินาบาลู เป็นเมืองหลวงของรัฐซาบาห์ เป็นเมืองตากอากาศที่มีทั้งภูเขาและชายทะเล รวมถึงกิจกรรมผจญภัย เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยแบบธรรมชาติ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะยอดเขาโคตาคินาบาลูซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน ได้ถูกยกให้เป็นเขตอุทยานมรดกโลกจากยูเนสโก และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก กิจกรรมพิชิตยอดเขาโคตาคินาบาลูซึ่งมีรูปแบบการปีนเขาที่เรียกว่า Via Ferrata หรือการปีนเขาแนวดิ่งซึ่งได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก หรือจะเป็นเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เล่นล่องแก่งแม่น้ำคาดามายัน เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า แช่น้ำพุร้อนธรรมชาติ ชมฟาร์มโคนม เดินเล่นที่ไร่ชาซาบาห์ และดื่มด่ำธรรมชาติท้องทะเล
ปัจจุบันการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองโกตากินาบาลู ต้องขึ้นเครื่องบินไปลงที่ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ (KUL) แล้วต่อเที่ยวบินในประเทศไปยังสนามบินโกตากินาบาลู (BKI) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที โดยมีเที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์มายังโกตากินาบาลู 190 เที่ยวบินต่อสัปดาห์