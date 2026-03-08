อิหร่านได้ผู้นำสูงสุดคนใหม่แล้ว แต่ขออุบชื่อไว้ก่อน ยิวลั่นจะตามล้างตามเช็ดใครก็ตามที่ขึ้นมาแทน “คาเมเนอี” รวมทั้งคนเลือก

นักบวชอิหร่านเผยเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่แทน “คาเมเนอี” พร้อมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ประกาศชื่อ ด้านอิราเอลประกาศใครก็ตามที่ขึ้นมาแทน รวมทั้งคนเลือก จะโดนตามเก็บให้หมด ถือว่าเตือนแล้ว
วันนี้(8 มี.ค.) นักบวชสายแข็งของอิหร่านหลายรายเปิดเผยว่า สภาผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านได้ตัดสินใจเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่ของประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศชื่อบุคคลที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
อยาตอลลาห์ อาหมัด อลาม อัล-โฮดา หนึ่งในสมาชิกอาวุโสของสภาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 88 คน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวกึ่งทางการ Mehr News Agency ว่า กระบวนการเลือกผู้นำได้เสร็จสิ้นแล้ว และมีการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่เป็นที่เรียบร้อย
เขายังระบุว่า กระแสข่าวที่อ้างว่าสภาผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ตัดสินใจนั้น เป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง พร้อมชี้แจงว่า ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการของสภา ซึ่งมี อยาตอลลาห์ ฮอสไซนี บูเชห์รี เป็นหัวหน้า ในการประกาศผลการตัดสินใจต่อสาธารณะ
ขณะเดียวกัน อยาตอลลาห์ ไฮดารี สมาชิกอีกคนของสภาผู้เชี่ยวชาญ เปิดเผยกับสำนักข่าวกึ่งทางการ ISNA ว่า ตัวเลือกที่ถือว่าดีที่สุด และได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากของสมาชิกสภา ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่แล้ว
รายงานยังระบุว่า นักบวชสายแข็งบางรายกล่าวว่า แม้แต่ “ซาตานผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งเป็นคำที่นักการศาสนาอิหร่านมักใช้เรียก สหรัฐอเมริกา ก็ยังได้กล่าวถึงชื่อของบุคคลที่ถูกเลือกแล้ว
ก่อนหน้านี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ จะไม่สามารถยอมรับได้ หาก มอจทาบา เคเมเนอี บุตรชายของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขึ้นสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดา
ทั้งนี้ อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อประมาณ 8 วันก่อน ส่งผลให้สภาผู้เชี่ยวชาญต้องเร่งดำเนินกระบวนการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ของประเทศ
ด้านกองทัพอิสราเอล หรือ Israel Defense Forces ออกมาเตือนเมื่อวันอาทิตย์(8 มี.ค.)ว่า จะเดินหน้าติดตามและโจมตีผู้สืบทอดตำแหน่งของ อยาตุลลาห์ อาลี คาเมเนอี รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกผู้นำคนใหม่
กองทัพอิสราเอลระบุว่า หลังจากการกำจัดคาเมเนอี ระบอบการปกครองของอิหร่านกำลังพยายามจัดระเบียบใหม่และเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่ พร้อมย้ำว่า “แขนที่ยาวไกลของรัฐอิสราเอลจะยังคงไล่ล่าผู้สืบทอดตำแหน่ง และผู้ที่พยายามแต่งตั้งเขา”
นอกจากนี้ยังมีการเตือนผู้ที่เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกผู้นำว่า อิสราเอลจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการโจมตีเช่นกัน โดยระบุว่า “จงถือว่านี่คือคำเตือน”