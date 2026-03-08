โวย "จอม กัมปนาท" ดาวรุ่งคริปโตไทยหายไป ถูกกล่าวหาหลอกลงทุน

วงการคริปโตฯ วิจารณ์ จอม กัมปนาท วิมลโนท อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท KXVC เครือธนาคารดัง ชักชวนลงทุนโปรเจกต์สินทรัพย์ดิจิทัลฯ พอกำหนดปลดล็อกโทเคนเริ่มบ่ายเบี่ยง ก่อนหายตัวไปเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว (2568) พบผู้เสียหายอย่างน้อย 20 ราย หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
วันนี้ (8 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ในวงการคริปโตเคอเรนซีของไทยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายกัมปนาท วิมลโนท หรือจอม อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท KXVC ซึ่งเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ในเครือธนาคารกสิกรไทย มีพฤติกรรมชักชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมลงทุนใน คริปโทเคอร์เรนซี หรือโปรเจกต์สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ โดยให้โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัว อ้างว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนในวงการ ทำให้มีนักลงทุนหลงเชื่อโอนเงินไปเป็นจำนวนมาก
เมื่อถึงกำหนดปลดล็อกโทเคน (Vesting) เมื่อเดือน ต.ค. 2568 นายกัมปนาทเริ่มบ่ายเบี่ยงด้วยข้ออ้างต่างๆ ก่อนจะขาดการติดต่อเมื่อเดือน พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Scamurai พบผู้เสียหายอย่างน้อย 20 ราย มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (6.5 แสนบาท) จนถึงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (32.5 ล้านบาท) ทั้งคนไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐฯ
ด้านเฟซบุ๊ก Bitcoin Addict Thailand โพสต์ข้อความระบุว่า "นายกัมปนาท (จอม) วิมลโนท อดีต Managing Director ของ KXVC ในเครือธนาคารกสิกรไทย ขณะนี้เพื่อน ๆ และผู้ที่เคยติดต่อเกี่ยวข้อง ไม่สามารถติดต่อคุณกัมปนาทได้ผ่านทุกช่องทางเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย หากท่านใดพบเห็นหรือมีข้อมูลการติดต่อคุณกัมปนาท รบกวนแจ้งมาได้ทางเพจนี้เพื่อประสานงานต่อไป โพสต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการตามหาบุคคล เนื่องจากกังวลสวัสดิภาพเท่านั้น"
ส่วนเว็บไซต์บริษัทฯ kxvc.tech ขึ้นข้อความหัวข้อ "ระวังผู้แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น" (Beware of Impersonators) ระบุว่า เราได้รับข้อมูลว่ามีผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนของ KXVC และชักชวนให้นักลงทุนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเขา เราขอเน้นย้ำว่า KXVC ไม่เคยระดมทุนจากแหล่งภายนอก และไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดกระทำการใดๆ ในนามของ KXVC ในลักษณะดังกล่าว เราเป็นบริษัทร่วมทุนที่ใช้เงินทุนของ KXVC เองเท่านั้น หากคุณพบเห็นการกระทำผิดใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ contact@kxvc.tech
อีกข้อความหนึ่งเป็นข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) ระบุว่า จากรายงานที่บริษัท กสิกรไทย เวนเจอร์ส แคปิตอล จำกัด ได้รับเกี่ยวกับการแอบอ้างเพื่อขอรับเงินลงทุน บริษัทขอชี้แจงว่า กสิกรไทยเป็นบริษัทร่วมทุน (Corporate Venture Capital หรือ CVC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในสตาร์ทอัพโดยใช้เงินทุนของกสิกรไทยเองเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะระดมทุนจากบุคคลภายนอก และไม่เคยอนุญาตให้บุคคลใดกระทำการใดๆ ในนามของกสิกรไทยในลักษณะดังกล่าว
KXVC ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ที่ contact@kxvc.tech
ส่วนหน้าข่าวสารล่าสุดของบริษัท (Company Updates) ระบุว่า บริษัท KXVC ขอแจ้งให้ทราบว่า นายกัมปนาท วิมลโนท ได้พ้นจากตำแหน่งพนักงานของบริษัทแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2568 เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เมื่อเดือน ก.ย. 2566 นายกัมปทนาทร่วมกับนายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดตัวเงินลงทุน KXVC (Venture Capital) มูลค่า 3,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน AI, Web3 และ Deep Tech fintech startups และเครือข่ายกองทุนชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างเครือข่ายในภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิค โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนายกัมปนาท มีประสบการณ์ในการลงทุนกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเสริมสร้างสตาร์ทอัพ กว่า 35 บริษัทในภูมิภาค