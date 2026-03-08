คำ ผการะบุ เชียงใหม่กับลำพููนไม่เคยทะเลาะกัน แต่นายกเฮ้ง-ไอซ์ตัวสร้างความแตกแยก

แขก คำผกา นักเขียนชื่อดัง ชี้ลำพูนกับเชียงใหม่ไม่มีอะไรต้องทะเลาะกัน แต่พรรคส้มอยู่ดีไม่ว่าดี จะทำให้ตีกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง จังหวัดไหนไฟสว่างกว่ากัน แม้แต่กรุงเทพฯ ยังมีจุดที่มืดกว่าลำพูน แสดงออกความไร้วุฒิภาวะของ รักชนก กับ นายกเฮง เปรียบนิสัยราวกับอยู่ ม.3 ขนเพิ่งโผล่เที่ยวแกว่งไปทั่ว ชี้เป็นจังหวัดเล็กไม่ใช่ว่าไม่ดี
วันนี้ (8 มี.ค.) น.ส.ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขก คำผกา นักเขียนชื่อดัง กล่าวในช่องยูทูบ Sit In Beautiful ถึงกรณีที่นายวีระเดช ภู่พิสิฐ หรือนายกเฮง นายก อบจ.ลำพูน และ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาดูถูกจังหวัดเชียงใหม่เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ว่า ขอพูดในฐานะคนที่ชอบจังหวัดลำพูนมาก มีความรู้สึกว่าลำพูนกับเชียงใหม่ไม่มีอะไรต้องทะเลาะกัน การกำเนิดขึ้นของพรรคส้มทำให้คนทะเลาะกันหมดเลย อยู่ดีไม่ว่าดี จะทำให้คนเชียงใหม่กับคนลำพูนทะเลาะกัน ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องว่าจังหวัดไหนสว่างกว่ากัน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ก็มีมุมที่มืดกว่าลำพูน จังหวัดลำพูนก็มีมุมที่มืดกว่าเชียงใหม่ เขตรอยต่อเชียงใหม่-ลำพูน จะวัดกันที่ตำบลบ้านธิกับกิ่งอำเภอแม่ออนหรือไม่ จะวัดกันที่อำเภอสารภีกับอำเภอเมืองลำพูนหรือไม่ หรือจะวัดกันที่อำเภอเมืองลำพูนกับอำเภอสันป่าตองหรือไม่ หรือจะวัดกันที่อำเภอลี้กับอำเภอดอยหล่อ จะวัดกันที่ไหน วันนี้ไปบางจุดของอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มันก็ต้องมีจุดที่มืด เพราะอยู่ไกลโพ้นมากเหลือเกิน กรุงเทพฯ ยังมีจุดที่มืดกว่าลำพูนเลย ไม่ใช่ว่าเป็นเมืองหลวงแล้วจะไม่มีจุดอับ จุดมืด การมาเปรียบเทียบแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย มีแต่แสดงออกซึ่งความไร้วุฒิภาวะของผู้กระทำสิ่งนั้น ซึ่งสองคนนั้นก็คือ รักชนก กับ นายกเฮง
"ถ้าแขกเป็นคนลำพูน แขกจะอายนะที่แขกมีนายก อบจ. ยังมีนิสัยราวกับอยู่มัธยมฯ 3 เหมือนแบบเด็ก ค... เพิ่่งงอกออกมา ห...เพิ่งโผล่ออกมา 3-4 เส้น แล้วก็เห่อห ... เห่อค ... แล้วก็แกว่งค ... ไปทั่ว แล้วก็แบบ ... อยากได้ ... สว่าง ... ไม่สว่างไหม ดู ... สว่างอะไรอย่างนี้ เฮ้ย ใจเย็นค่ะเฮง มึงใจเย็น มึงรักษาหน้าคนลำพูนด้วย มึงเป็นนายก อบจ.ลำพูน มึงเห็นใจคนลำพูนนิดนึง นายก อบจ.แบบนี้ บ้านกูสว่างกว่าบ้านมึง ก็เชียงใหม่มันกว้างมากอ่ะมึง แล้วเที่ยวไปพีอาร์ในเพจ รวมไอจีดารา เพจอะไรนั่นน่ะ คนมีการศึกษาเขาก็ดูออกนะเฮงว่ามึงก็อปปี้เพรสข่าวกันน่าดูเลย" คำ ผกา กล่าว
คำ ผกา กล่าวต่อว่า ตนเห็นว่าคนลำพูนน่ารักกว่านั้น จังหวัดลำพูนโดยขนาด (Scale) ก็มาเทียบกับเชียงใหม่ไม่ได้อยู่แล้ว ซึ่งการเป็นจังหวัดเล็กๆ ไม่ได้แปลว่าไม่ดี ไม่สามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้ จนกว่าจะสามารถกดให้คนอื่นดูแย่
ชมคลิป คลิกที่นี่ https://youtube.com/shorts/2kjJuX9UjNw?si=FPkScO3p494NaiWv